В Конгрессе США проголосовали оборонный бюджет с санкциями против строителей "Северного потока-2"
2019-12-12 07:31:59
Если закон о бюджете вступит в силу, санкции будут накладываться на суда, задействованные в строительстве трубопровода, и их арендодателей
Палата представителей конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".
Об этом пишет Европравда.
В нижней палате бюджет поддержало двухпартийное большинство – 337 из 435 конгрессменов.
Документ предусматривает, что санкции против строителей трубопровода будут действовать и в том случае, если эти проекты изменят название или будут заменены другими.
Под "строителями" подразумеваются суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов (30 м) ниже уровня моря и иностранные лица, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства проектов.
Среди ограничений, наложенных данным решением:
- запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний;
- замораживание имущества и активов таких лиц на территории США.
Решение, принятое Палатой представителей, должен пройти утверждение в Сенате. Это должно произойти уже в начале следующей недели.
Потом бюджет подпишет президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 октября Дания разрешила строить "Северный поток-2" в своих водах. Теперь маршрут газопровода согласован со всеми странами ЕС.
- В "Нафтогазе" заявили, что не удивлены решением Дании. Компания в вопросе противодействия строительству "Северного потока-2" рассчитывает на санкции Запада.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение Дании не было неожиданностью.
- В конце ноября в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства проложить российский газопровод "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.