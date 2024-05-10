США одобрили выделение Украине нового пакета помощи: что получат ВСУ (список)
В пакет военной помощи войдут техника и боеприпасы со складов в США, а значит они могут попасть в Украину в кратчайшие сроки.
Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов. Сообщение об этом появилось на сайте Белого дома.
Своим указом Байден делегирует государственному секретарю США полномочия на сокращение "оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине" на сумму до 400 миллионов долларов.
Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США. Перечень его опубликовал официальный сайт Пентагона.
Какое вооружение и технику Украина получит от США:
- дополнительные ракеты к системам Patriot;
- зенитные ракеты Stinger;
- боевые машины Bradley;
- машины с защитой от мин (MRAP);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- дополнительные HIMARS и боеприпасы к ним;
- артиллерийские снаряды155-мм и 105-мм;
- бронетранспортеры M113;
- прицепы для перевозки тяжелой техники;
- ракеты с оптической наводкой (TOW);
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- пограничные и речные патрульные катера;
- боеприпасы и оборудование для расчистки помех;
- средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- запчасти, учебные боеприпасы, средства технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование.
В Пентагоне также отдельно отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе примерно с 50 союзниками и партнерами, чтобы обеспечить "отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимые для борьбы с российской агрессией".
Последний транш поступил после нескольких месяцев споров в Конгрессе по поводу предоставления Украине дополнительной военной помощи на сумму 60 миллиардов долларов.
В администрации Байдена подсчитали, что Украина в лучшем случае сможет удержать свои позиции без американской помощи, но вернуть часть захваченных РФ территорий сможет только, когда получит предоставленное США оружие.
Тем временем, сегодня ВС РФ начали наземную атаку в северо-восточной части Харьковской области. Министерство обороны Украины заявило, что оперативно направляет в регион резервные подразделения для отражения атаки.
Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" отметил, что наступлением на Харьковщине российские войска намерены заставить Силы обороны оттянуть силы из Донецкой и Луганской областей на Харьковское направление. А чтобы посеять панику, в соцсетях постят тревожные сообщения об "успешном наступлении" ВС РФ.