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Военный Фокус Российско-украинская война

США одобрили выделение Украине нового пакета помощи: что получат ВСУ (список)

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Фото: Минобороны США | Американские военные грузят военную помощь для Украины

В пакет военной помощи войдут техника и боеприпасы со складов в США, а значит они могут попасть в Украину в кратчайшие сроки.

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Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов. Сообщение об этом появилось на сайте Белого дома.

Своим указом Байден делегирует государственному секретарю США полномочия на сокращение "оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине" на сумму до 400 миллионов долларов.

Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США. Перечень его опубликовал официальный сайт Пентагона.

Какое вооружение и технику Украина получит от США:

  • дополнительные ракеты к системам Patriot;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боевые машины Bradley;
  • машины с защитой от мин (MRAP);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • дополнительные HIMARS и боеприпасы к ним;
  • артиллерийские снаряды155-мм и 105-мм;
  • бронетранспортеры M113;
  • прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • ракеты с оптической наводкой (TOW);
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • пограничные и речные патрульные катера;
  • боеприпасы и оборудование для расчистки помех;
  • средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • запчасти, учебные боеприпасы, средства технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне также отдельно отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе примерно с 50 союзниками и партнерами, чтобы обеспечить "отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимые для борьбы с российской агрессией".

Последний транш поступил после нескольких месяцев споров в Конгрессе по поводу предоставления Украине дополнительной военной помощи на сумму 60 миллиардов долларов.

В администрации Байдена подсчитали, что Украина в лучшем случае сможет удержать свои позиции без американской помощи, но вернуть часть захваченных РФ территорий сможет только, когда получит предоставленное США оружие.

Тем временем, сегодня ВС РФ начали наземную атаку в северо-восточной части Харьковской области. Министерство обороны Украины заявило, что оперативно направляет в регион резервные подразделения для отражения атаки.

Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" отметил, что наступлением на Харьковщине российские войска намерены заставить Силы обороны оттянуть силы из Донецкой и Луганской областей на Харьковское направление. А чтобы посеять панику, в соцсетях постят тревожные сообщения об "успешном наступлении" ВС РФ.