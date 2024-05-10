США одобрили выделение Украине нового пакета помощи: что получат ВСУ (список)

В пакет военной помощи войдут техника и боеприпасы со складов в США, а значит они могут попасть в Украину в кратчайшие сроки.

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Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов. Сообщение об этом появилось на сайте Белого дома.

Своим указом Байден делегирует государственному секретарю США полномочия на сокращение "оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине" на сумму до 400 миллионов долларов.

Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США. Перечень его опубликовал официальный сайт Пентагона.

Какое вооружение и технику Украина получит от США:

дополнительные ракеты к системам Patriot;

зенитные ракеты Stinger;

боевые машины Bradley;

машины с защитой от мин (MRAP);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

дополнительные HIMARS и боеприпасы к ним;

артиллерийские снаряды155-мм и 105-мм;

бронетранспортеры M113;

прицепы для перевозки тяжелой техники;

ракеты с оптической наводкой (TOW);

высокоточные авиационные боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

пограничные и речные патрульные катера;

боеприпасы и оборудование для расчистки помех;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запчасти, учебные боеприпасы, средства технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне также отдельно отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе примерно с 50 союзниками и партнерами, чтобы обеспечить "отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимые для борьбы с российской агрессией".

Последний транш поступил после нескольких месяцев споров в Конгрессе по поводу предоставления Украине дополнительной военной помощи на сумму 60 миллиардов долларов.

В администрации Байдена подсчитали, что Украина в лучшем случае сможет удержать свои позиции без американской помощи, но вернуть часть захваченных РФ территорий сможет только, когда получит предоставленное США оружие.

Тем временем, сегодня ВС РФ начали наземную атаку в северо-восточной части Харьковской области. Министерство обороны Украины заявило, что оперативно направляет в регион резервные подразделения для отражения атаки.

Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" отметил, что наступлением на Харьковщине российские войска намерены заставить Силы обороны оттянуть силы из Донецкой и Луганской областей на Харьковское направление. А чтобы посеять панику, в соцсетях постят тревожные сообщения об "успешном наступлении" ВС РФ.