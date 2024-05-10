РФ стремится заставить Украину оттянуть силы с Донецкого направления в Харьковскую область, — спикер ВСУ

Враг пытается спровоцировать панические настроения среди украинцев, в частности, информационными вбросами в сети.

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Россия стремится заставить Вооруженные силы Украины оттянуть силы из Донецкой и Луганской областей на Харьковское направление. Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця", сообщил подробности LIGA.net.

Он обратил внимание и на ситуацию в медиа. По словам спикера, враг сеет панику среди украинцев, в частности, информационными вбросами в сети. Оккупанты намерены заставить Силы обороны оттянуть силы из Донецкой и Луганской областей на Харьковское направление.

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Попытка наступления войск РФ в Харьковской области открывает новый фронт в войне, — Reuters

"Враг прилагает усилия, среди прочего — в информационном пространстве, чтобы спровоцировать панику и заставить нас оттянуть силы и средства в Харьковскую область из Донецкой и Луганской областей", — заявил он.

Силы обороны, по словам спикера, контролируют ситуацию. Украинские войска готовы реагировать на провокации.

Бои в Харьковской области и прорыв РФ на границе

Утром 10 мая войска РФ активизировали наступление на территорию Харьковской области. Обстрелы города Волчанск продолжаются, кроме артиллерии и бомб оккупанты применяют дроны и системы РЭБ.

Аналитики DeepState сообщали, что бойцы ВСУ остановили три российских танка в 3 км вглубь территории Украины. Российские войска атаковали позиции Сил обороны в 26 км от северных окраин Харькова. Бойцы ВСУ уничтожили танки, которые сумели пройти до перекрестка среди полей.

Все штурмовые действия войск РФ на севере и востоке Харьковской области были отбиты. По словам начальника областной военной администрации Олега Синегубова, украинские войска были готовы к провокациям со стороны захватчиков и встретили их огнем. При этом жителям ближайших населенных пунктов советуют эвакуироваться.

Напомним, 10 мая командир подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken Константин Немичев рассказал, что российские войска могут продвинуться на несколько километров вглубь, но вряд ли способны зайти на 10 км. Он сообщил, что наступление может произойти в середине мая.