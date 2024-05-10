РФ прагне змусити Україну відтягнути сили з Донецького напрямку на Харківщину, – спікер ЗСУ

Ворог намагається спровокувати панічні настрої серед українців, зокрема, інформаційними вкидами у мережі.

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Росія прагне змусити Збройні сили України відтягнути сили з Донецької та Луганської областей на Харківський напрямок. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця", повідомив подробиці LIGA.net.

Він звернув увагу й на ситуацію в медіа. Зі слів речника, ворог сіє паніку серед українців, зокрема, інформаційними вкидами у мережі. Окупанти мають намір змусити Сили оборони відтягнути сили з Донеччини та Луганщини на Харківський напрямок.

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Спроба наступу військ РФ на Харківщині відкриває новий фронт у війні, – Reuters

"Ворог докладає зусиль, серед іншого – в інформаційному просторі, щоб спровокувати паніку та змусити нас відтягнути сили й засоби на Харківщину з Донеччини й Луганщини", – заявив він.

Сили оборони, зі слів речника, контролюють ситуацію. Українські війська гоготові реагувати на провокації.

Бої на Харківщині та прорив РФ на кордоні

Вранці 10 травня війська РФ активізували наступ на територію Харківської області. Обстріли міста Вовчанськ тривають, окрім артилерії та бомб окупанти застосовують дрони та системи РЕБ.

Аналітики DeepState повідомляли, що бійці ЗСУ зупинили три російські танки за 3 км вглиб території України. Російські війська атакували позиції Сил оборони за 26 км від північних околиць Харкова. Бійці ЗСУ знищили танки, які зуміли пройти до перехрестя серед полів.

Усі штурмові дії військ РФ на півночі та сході Харківської області були відбиті. Зі слів начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, українські війська були готові до провокацій з боку загарбників і зустріли їх вогнем. При цьому мешканцям найближчих населених пунктів радять евакуюватися.

Нагадаємо, 10 травня командир підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken Костянтин Немічев розповів, що російські війська можуть просунутися на кілька кілометрів углиб, але навряд чи здатні зайти на 10 км. Він повідомив, що наступ може відбутися в середині травня.