Швеция завершила расследование подрыва "Северных потоков": что известно

По словам окружного прокурора Матса Юнгквиста, шведские власти получили "четкое представление об инциденте", поэтому расследование может быть закрыто.

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Шведская прокуратура заявила о прекращении расследования взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и передаче собранных доказательств Германии. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Вывод расследования таков, что шведская юрисдикция не применяется и поэтому расследование должно быть закрыто", — отметили в прокуратуре.

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Расследованием атак на газопроводы занималась Полиция безопасности Швеции, а предварительное расследование возглавил окружной прокурор Матс Юнгквист.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что предварительное расследование проводилось с целью выяснить, причастны ли к подрыву "Северных потоков" шведские граждане и использовалась ли для этого территория Швеции.

Сообщается, что по итогу расследования власти получили "четкое представление об инциденте", согласно которому нет никаких доказательств причастности Стокгольма или шведских граждан к упомянутым инцидентам.

"На фоне той ситуации, которая сложилась сейчас, мы можем констатировать, что шведская юрисдикция отсутствует", — заключил Юнгквист.

Прокурор отметил, что в ходе расследование было налажено сотрудничество с несколькими странами, в частности с Данией и Германией.

"В рамках этого юридического сотрудничества нам удалось передать материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в немецком предварительном расследовании", — сказал он.

Напомним, по данным СМИ от 27 сентября, генпрокуратура Германии рассматривает в качестве приоритетной версии подрыва газопровода "Северный поток" так называемый "украинский след". По данным следствия диверсия на газопроводе могла быть совершена экипажем яхты "Андромеда".

Немецкие журналисты 9 октября также сообщили, что польская спецслужба предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", однако немецкие власти скептически относятся к этой информации.