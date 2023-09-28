Дело о подрыве "Северных потоков": в СМИ опубликованы новые данные следствия (видео)

Версия "украинского следа" рассматривается как основная, но журналисты пишут о нестыковках, которые могут указывать на причастность к подрыву России.

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Генпрокуратура ФРГ рассматривает в качестве приоритетной версии подрыва газопровода "Северный поток" так называемый "украинский след". По данным следствия диверсия на газопроводе могла быть совершена экипажем яхты "Андромеда". Об этом сообщило издание DW со ссылкой на публикации в немецких СМИ.

В частности, цитируется заявление прокурора Ларса Отте на встрече с членами комиссии по внутренним делам Бундестага, о том, что "есть веские основания предполагать, что для совершения данного преступления использовалась эта яхта". В числе доказательств приводятся найденные на "Андромеде" следы взрывчатки.

Немецкие СМИ также пишут, что телефоны членов экипажа "Аднромеды" засекли не территории Украины. При этом не уточняется, где засекли сигнал – на оккупированных или подконтрольных Киеву территориях.

В расследовании также появились новые имена. В числе подозреваемых оказались два украинца – Рустем А. и Максим Б.

Украинского бизнесмена Рустема А. якобы подозревают в том, что он связан с предположительно подставной польской фирмой Feeria Lwowa, оплатившей аренду яхты. Максим Б., менеджер судовых экипажей, якобы забронировал эту яхту по электронной почте от имени польской компании.

Журналисты связались с подозреваемыми, но Рустем А отказался от комментариев и даже угрожал репортерам, а Максим Б. заявил, что узнал о подрыве "Северных потоков" из СМИ.

В деле также фигурирует еще один человек, известный следствию под ненастоящим именем "Михаил Попов", который предположительно был капитаном яхты. Однако установить настоящее имя этого человека и его местонахождение следствию до сих пор не удалось. Также достоверно не опознаны и другие члены экипажа яхты.

Нестыковки в версии "украинского следа"

В версии с причастностью яхты "Андромеда" к подрыву газопровода есть и нестыковки. Например, вызывает сомнения, могло ли небольшое судно 15 метров в длину с шестью членами экипажа на борту доставить достаточное количество взрывчатки к месту диверсии. Также против версии с "Андромедой" свидетельствует тот факт, что на момент подрыва "Северных потоков" в этом районе находились российские военные корабли и несколько других судов.

Еще одна фигурантка в деле заставляет сомневаться в "украинском следе" диверсии. Это владелица польской компании Feeria Lwowa, арендовавшей "Андромеду". В немецкой прессе утверждается, что она гражданка Украины, но переехала в Крым после его аннексии и получила российский паспорт. Журналисты утверждают, что располагают фотографиями женщины, сделанными в Краснодаре в июне 2023 года. Является ли она агентом спецслужб России или Украины, следствие пока не установило.

В связи с нестыковками упоминается, что следствие рассматривает еще одну версию – операция России под "чужим флагом", чтобы переложить вину на Украину.

Диверсия на "Северных потоках": новая версия датчан

Напомним, сообщения в СМИ об "украинском следе" во взрывах на газопроводах "Северный поток" появились еще весной. По данным журналистов, диверсанты в прошлом проходили специальную подготовку.

Ранее Фокус писал о том, что ЦРУ якобы призывало Украину не подрывать "Северный поток". Журналисты утверждают, что в операции якобы участвовали шесть военнослужащих ССО под чужими именами.