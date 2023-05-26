Взрывы на "Северном потоке": Немецкие следователи ищут следы в Украине, — Der Spiegel

Следователи якобы установили, что поддельные документы, которые использовали для аренды потенциальной яхты-перевозчика взрывчатого вещества, могут привести к заказчикам, которые были в Украине.

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Немецкие следователи обнаружили на борту яхты "Андромеда" модели Bavaria Cruiser 50 следы взрывчатого вещества октоген, которое способно реагировать под водой. Об этом 26 мая сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Остатки взрывчатого вещества, пригодного для использования под водой, были обнаружены на большой площади в салоне "Андромеды".

По информации издания, данная яхта могла использоваться для установки взрывчатки на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2". Следователи, работающие под руководством генерального прокурора Питера Франка, смогли установить, что "Андромеда" покинула курортный городок Росток-Варнемюнде в сентябре 2022 года, а вернулась после взрыва на трубопроводах. Яхту арендовала группа неустановленных лиц, которые, по всей видимости, использовали поддельные документы.

Что еще известно про октоген

Следствие установило, что взрывчатое вещество намного легче тротила, в связи с чем его относительно легко можно транспортировать на небольшом судне. Доставить вещество на дно могли опытные водолазы. В связи с чем, следствие подвергло сомнению распространенный тезис о том, что причастным к взрывам на "Северных потоках" может быть крупное судно.

Указано, что октоген — это взрывчатое вещество, широко распространенное как на Западе, так и в странах бывшего Восточного блока. Взрывная сила зарядов этого вещества эквивалентна 500 килограммам тротила.

Октоген почти нерастворим в воде, метаноле, этаноле, бензоле и диэтиловом эфире, поэтому он широко применяется при производстве пластичных взрывчатых веществ и взрывных работах в высокотемпературной среде.

Спецслужбы ищут следы в Украине

Издание сообщает, что следы, обнаруженные Федеральным управлением уголовной полиции, совпадают с оценками ряда спецслужб, согласно которым арендаторы яхты могут или могли ранее находиться в Украине. Однако, на основании чего ими были сделаны такие оценки, не уточняется.

В отчете Федеральной разведывательной службы указано, что данные выводы не заслуживают высокого доверия. Указано, что после терактов от иностранных спецслужб Германии поступило множество сообщений, согласно которым виновниками конфликта между Россией и Украиной, скорее всего, являются украинцы. Также газета The New York Times первой сообщила о такой оценке властей США в марте 2023 года.

Одним из ключевых признаков поисков следов в Украине является то, что яхту "Андромеда" якобы арендовала польская компания, которая принадлежит украинским владельцам. При изучении поддельных документов также, якобы были замечены данные, приводящие на некие украинские профили в социальных сетях. Информаторы издания сообщили, что высокопоставленные лица, знакомые с ходом расследования, выразили сомнения в том, стоит ли учитывать эти данные в качестве "горячей зацепки".

В свою очередь в Федеральной прокуратуре отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что расследование продолжается.

Напомним, в начале мая несколько журналистов из изданий Северной Европы провели совместное расследование, по результатам которого пришли к выводу, что корабли из РФ не менее трех раз были замечены в районах взрывов на ветках газопровода "Северный поток", причем один из них – за пять дней до инцидента.

Также в марте стало известно, что Танкер, плавающий под флагом Греции, незадолго до взрывов, с 6 по 12 сентября курсировал над газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2".