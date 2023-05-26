Вибухи на "Північному потоці": Німецькі слідчі шукають сліди в Україні, — Der Spiegel

Слідчі нібито встановили, що підроблені документи, які використовували для оренди потенційної яхти-перевізника вибухової речовини можуть привести до замовників, які могли бути в Україні.

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Німецькі слідчі виявили на борту яхти "Андромеда" моделі Bavaria Cruiser 50 сліди вибухової речовини октогену, яка здатна реагувати під водою. Про це 26 травня повідомляє видання Der Spiegel з посиланням на свої джерела.

Залишки вибухової речовини, придатної для використання під водою, виявили на великій площі в салоні "Андромеди".

За інформацією видання, ця яхта могла використовуватися для встановлення вибухівки на газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2". Слідчі, які працюють під керівництвом генерального прокурора Пітера Франка, змогли встановити, що "Андромеда" залишила курортне містечко Росток-Варнемюнде у вересні 2022 року, а повернулася після вибуху трубопроводів. Яхту орендувала група невстановлених осіб, які, мабуть, використовували підроблені документи.

Що ще відомо про октоген

Слідство встановило, що вибухова речовина набагато легша за тротил, у зв'язку з чим її відносно легко можна транспортувати на невеликому судні. Доставити речовину на дно могли досвідчені водолази. У зв'язку з чим слідство поставило під сумнів поширену тезу про те, що причетним до вибухів на "Північних потоках" може бути велике судно.

Вказано, що октоген — це вибухова речовина, що поширена як на Заході, так і в країнах колишнього Східного блоку. Вибухова сила зарядів цієї речовини еквівалентна 500 кілограм тротилу.

Октоген майже нерозчинний у воді, метанолі, етанолі, бензолі та діетиловому ефірі, тому він широко застосовується при виробництві пластичних вибухових речовин та вибухових роботах у високотемпературному середовищі.

Спецслужби шукають сліди в Україні

Видання повідомляє, що сліди, виявлені Федеральним управлінням кримінальної поліції, збігаються з оцінками низки спецслужб, згідно з якими орендарі яхти можуть або могли перебувати раніше в Україні. Проте, на підставі чого ними було зроблено такі оцінки, не уточнюється.

У звіті Федеральної розвідувальної служби вказано, що дані висновки не заслуговують на високу довіру. Вказано, що після терактів від іноземних спецслужб Німеччини надійшло багато повідомлень, згідно з якими винуватцями конфлікту між Росією та Україною, найімовірніше, є українці. Також газета The New York Times першою повідомила про таку оцінку влади США у березні 2023 року.

Однією з ключових ознак пошуків слідів в Україні є те, що яхту "Андромеда" нібито орендувала польська компанія, що належить українським власникам. При вивченні підроблених документів також, нібито, були помічені дані, які наводять на деякі українські профілі в соціальних мережах. Інформатори видання повідомили, що високопосадовці, знайомі з перебігом розслідування, висловили сумніви в тому, чи варто враховувати ці дані як "гарячу зачіпку".

У свою чергу, у Федеральній прокуратурі відмовилися коментувати ситуацію, пославшись на те, що розслідування ще триває.

Нагадаємо, на початку травня кілька журналістів з видань Північної Європи провели спільне розслідування, за результатами якого дійшли висновку, що кораблі з РФ не менше трьох разів були помічені в районах вибухів на гілках газопроводу "Північний потік", причому один з них – за 5 днів до інциденту.

Також у березні стало відомо, що Танкер, що плаває під прапором Греції, незадовго до вибухів, з 6 по 12 вересня курсував над газопроводами "Північний потік" та "Північний потік-2 ".