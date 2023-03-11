Поряд із "Північними потоками" перед вибухами знаходився дивний танкер, — Business Insider

Танкер Minerva Julie сім днів простояв біля місця вибухів.

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Танкер, що плаває під прапором Греції, з 6 по 12 вересня курсував над газопроводами "Північний потік" та "Північний потік-2", незадовго до того, як там сталися вибухи 26 вересня. Про це пише Business Insider.

Данський аналітик Олівер Александер вважає, що екіпаж танкера Minerva Julie міг бути причетним до вибухів. Саме він звернув увагу на дивні переміщення танкера незадовго до вибуху, проаналізувавши дані морської автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) з суден, які проходили поблизу трьох з чотирьох ниток трубопроводу незадовго до пошкодження.

Танкер Minerva Julie, який підозріло довго знаходився біля "Північних потоків" Фото: Jan Verhoog/Marine Traffic

Він зауважив, що 600-футовий танкер під грецьким прапором прямував на схід від Роттердама, коли 6 вересня різко зупинився посеред Балтійського моря.

За даними AIS, з 6 по 13 вересня Minerva Julie дрейфувала неподалік місця вибухів. Танкер то зупинявся над "Північними потоками", то перетинав територію площею приблизно 200 квадратних миль над двома газопроводами протягом семи днів з 6 по 12 вересня. Звідти танкер вирушив до Таллінна, Естонія, а потім став на якір у Санкт-Петербурзі, Росія, 18 вересня. Потім, 26 вересня, стався вибух газопроводів.

Олівер Александер показав, де був танкер перед вибухами Фото: Скріншот

Про близькість Minerva Julie до місця нападу вперше повідомило фінське ЗМІ Verkkouutiset. Цей збіг викликав хвилю спекуляцій в Інтернеті серед груп агентів-аматорів та морських експертів. У той же час важко уявити, що офіційні слідчі, яким доручено встановити істину про диверсію на "Північному потоці", не захотіли дізнатися більше про танкер, який провів цілий тиждень біля місця, де незабаром сталося те, що ЗМІ називають "великим геополітичним злочином" .

Дані, виявлені Олівером, не вказують на те, що судно будь-яким чином причетне до руйнування трубопроводів. Це, однак, порушує питання про те, що екіпаж міг бути свідком.

Представник Minerva Marine підтвердив місцезнаходження танкера біля місця майбутніх вибухів, проте зазначив, що судно зупинилося "в очікуванні інструкцій щодо наступного рейсу" відповідно до "стандартної практики судноплавства". У заяві не йдеться, чи зв'язувалися з ними слідчі, але зазначається, що компанія "завжди була і залишається у розпорядженні всіх компетентних державних органів щодо будь-якого розслідування, діяти завжди законно та прозоро".

Слідчі кажуть, що аварія Nord Stream була актом саботажу, спричиненим, за їхніми оцінками, сотнями фунтів воєнної вибухівки, що прикріплена до трубопроводу на глибині близько 80 метрів. Будівництво підводних трубопроводів фінансувалося консорціумом компаній із Росії, Німеччини, Франції та Нідерландів. Трубопроводи в обхід України постачали російський природний газ безпосередньо до Німеччини.

І зараз розслідування зосереджено на якійсь орендованій яхті. 50-футове вітрильне судно, оснащене двигуном потужністю 75 кінських сил, зупинялося на місці майбутніх вибухів. Яхту вже знайшли, обшукали та знайшли на борту сліди вибухівки. Проте, хто був на борту та хто її орендував – не повідомляється.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північних потоків" 1 і 2 біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема, у німецьких та в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про те, що до вибуху нібито причетні "проукраїнські групи" і навіть якийсь український бізнесмен.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку заперечує будь-яку причетність України до вибухів на газопроводах "Північного потоку". Він припускає, що журналісти пишуть такі матеріали на користь бізнес-груп, які не хочуть втрачати гроші через санкції проти РФ.