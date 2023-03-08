На Заході знали: до диверсії на "Північних потоках" причетний український бізнесмен, — The Times

За інформацією журналістів, приватний підприємець не пов'язаний із українською владою. А західні спецслужби вирішили не оприлюднювати цю інформацію, щоби захистити Україну.

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За тиждень після аварії на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі, що сталася 27 вересня, західні розвідники встановили, що до інциденту нібито не причетні росіяни, американці чи поляки, а приватний підприємець із України. Він нібито профінансував диверсію, але не пов'язаний із українською владою. Про це повідомляє видання The Times із посиланням на джерела в матеріалі за 8 березня.

За інформацією журналістів, на Заході вирішили не оприлюднювати цю інформацію, аби захистити Україну.

"Судячи з усього, посадовці НАТО хотіли вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тягла час із постачанням життєво важливої військової допомоги, включаючи танки Leopard 2 і системи ППО IRIS-T", — розповіли джерела.

Водночас у Німеччині нібито знали, хто несе відповідальність, тому це була "справедлива відповідь" Берліна Києву.

"Це цілком справедливо — вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше за Офіс президента або міністерство оборони в Києві, які були приголомшені доповіддю і вперто заперечують свою причетність", — сказано в публікації видання.

Співрозмовники розповіли журналістам, що "впливова українська фігура", яка профінансувала диверсію, не мала наміру змінювати позицію критиків військової допомоги з боку Німеччини.

У The Times зазначають, що складна операція включала задіяння яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів і закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних тільки для газової та нафтової промисловості за спеціальною ліцензією та за великі гроші.

"Його ім'я обов'язково спливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитну картку. Відносини України з її союзниками покращаться, якщо ця людина зізнається", — заявляють джерела.

Нагадаємо, 7 березня ЗМІ повідомляли, що німецькі слідчі домоглися прориву в справі про підриви газопроводів "Північний потік". Сліди ведуть до України, але замовник операції залишається невідомим. За інформацією журналістів, вибухівку під газопроводи заклала група з 6 осіб. А західні спецслужби з'ясували, що відповідальність за вибух несе нібито український спецназівець.

Водночас українська влада заперечує причетність до диверсій. 6 березня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до "казусу в Балтійському морі", а трубопроводи "втопилися".

8 березня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що операція була б компліментом для українських спеціальних сил, але це не справа їхніх рук.