Водолази з досвідом: ЗМІ вказали на "слід України" у вибухах на газопроводах "Північний потік"

За даними журналістів, диверсанти у минулому проходили спеціальну держпідготовку. Вартість ремонту двох трубопроводів стартує від 500 мільйонів доларів.

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Проукраїнське угруповання могло стояти за вибухами на російських газопроводах "Північний потік". Про це пише американська газета The New York Times 7 березня з посиланням на нові розвіддані та коментарі чиновників.

Диверсанти, найімовірніше, були громадянами України чи Росії. Американські та британські громадяни не замішані до цієї операції, кажуть джерела.

Вибухівку могли закласти досвідчені водолази, які не працювали на військові чи розвідувальні служби. Не виключено, що у минулому вони проходили спеціальну державну підготовку, заявили офіційні особи США.

Вартість ремонту трубопроводів починається приблизно із 500 мільйонів доларів, підрахували чиновники.

[ + – ] Москва не планує ремонтувати газопроводи "Північний потік"

За словами представників влади США, вони не мають доказів того, що президент України Володимир Зеленський або його головні помічники були причетні до операції. Також немає явних ознак того, що особи діяли за вказівкою будь-яких українських чиновників.

Спецслужби Штатів не знайшли доказів щодо причетності уряду Росії до нападу. Джерела допустили можливість проведення операції силами, які мають зв'язки України з українським урядом або службами безпеки. Київ та його союзники мали найлогічніший мотив для нападу, упевнені вони.

"Вони роками виступали проти цього проєкту, називаючи його загрозою національній безпеці, оскільки він дозволить Росії легше продавати газ до Європи", — йдеться у статті.

В уряді України та у військовій розвідці спростували дані звинувачення. Представники ЦРУ відмовилися від коментарів, а у Раді нацбезпеки Білого дому переадресували питання редакції європейській владі.

Вибухи на "Північних потоках" — сторони звинувачують одна одну

Атака на газопроводи, які пов'язують Росію із Західною Європою, стала однією з найсерйозніших нерозгаданих таємниць, зазначили журналісти.

У матеріалі наголошується, що будь-яке припущення про причетність України може порушити її непрості стосунки з Німеччиною. Польща та Україна одразу звинуватили Росію у закладанні вибухівки, але не надали доказів.

Росія бездоказово звинуватила у проведенні операції Великобританію, обидві країни заперечують причетність до вибухів.

[ + – ] Президент США Джо Байден, за даними журналіста Сеймура Херша, понад 9 місяців обговорював диверсію із командою з нацбезпеки Фото: nord-stream2.com

Журналісти згадали статтю колеги Сеймура Херша, в якій йшлося про причетність влади США до вибухів на трубопроводах. Президент США Джо Байден, за даними Херша, понад 9 місяців обговорював диверсію з командою національної безпеки.

У розмові з The New York Times офіційні особи США заявили, що Байден та його головні помічники не санкціонували завдання щодо знищення газопроводів.

Один із євродепутатів у розмові з газетою заявив, що слідчі збирають дані приблизно про 45 "кораблів-примар", транспондери яких були вимкнені або не працювали при проході поблизу локації газопроводів.

"Злочинці використали понад 1000 фунтів вибухівки військового призначення", — зазначив депутат.

Старший прокурор Матс Юнгквіст заявив The New York Times наприкінці лютого про продовження розслідування справи у Швеції.

"Моя робота — знайти тих, хто підірвав "Північний потік". Щоб допомогти мені, у мене є служба безпеки нашої країни. Чи я думаю, що це Росія підірвала "Північний потік"? Я ніколи так не думав. Це не логічно. Але, як і у випадку з вбивством, ви повинні бути відкриті для всіх версій", — сказав Юнгквіст.

"Північні потоки втопилися": позиція України

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив у Twitter, що Україна не має відношення до "казусу у Балтійському морі". Києву не відомі дані про "проукраїнську групу з підриву".

"Люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд... Що сталося з Північними потоками? Вони втопилися, як кажуть у самій Росії", — зауважив Подоляк.

Нагадаємо, що Москва не планує ремонтувати газопроводи "Північний потік" через погіршення відносин із країнами Заходу. Їх хочуть законсервувати та запечатати.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 вересня назвав аварію на трубопроводі "Північний потік" навмисною диверсією. Генсек обіцяв рішучу відповідь за напад на газопроводи.

Президент Росії Володимир Путін у жовтні 2022 року звинуватив у підриві "Північних потоків" закордонні енергокомпанії. За його словами, це був "акт міжнародного тероризму".