Аварія на трубопроводі "Північний потік" сталася через навмисну диверсію, — НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що напад на інфраструктуру союзників зустрінуть рішучою відповіддю.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі всі фактори вказують на те, що аварія на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталася через навмисну диверсію. Про це пише британське видання Reuters.

"Уся доступна наразі інформація вказує на те, що це результат навмисних, безрозсудних і безвідповідальних актів диверсій", — сказав він.

Глава Альянсу додав, що навмисний напад на інфраструктуру союзників зустрінуть рішучою відповіддю, проте він не уточнив, якою саме.

"Ми як союзники взяли на себе зобов'язання готуватися, стримувати й захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами. Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю", — сказав він.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що на газопроводі "Північний потік" виявили чотири витоки газу, вони розташовані близько одне до одного.

28 вересня ЗМІ писали, що Міноборони Британії припускає, що Росія могла підірвати трубопровід за допомогою підводного дрона. Джерела в розвідці розповіли журналістам, що РФ могла доставити вибухівку до "Північного потоку" ще кілька місяців тому, щоб підірвати її в потрібний момент.

27 вересня журналісти писали, що в Німеччині запідозрили, що "Північний потік" було пошкоджено внаслідок диверсії. У випадкову аварію не вірять як у службі безпеки ФРН, так і в уряді Данії.