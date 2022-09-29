На газопроводі "Північний потік" виявили четвертий витік газу, — ЗМІ
У береговій охороні Швеції відзначають, що виявлення нового витоку пов'язане не з новою аварією, а з тим, що вони розташовані близько один до одного.
Берегова охорона Швеції виявила ще один, четвертий витік газу в трубопроводах "Північний потік-1" s "Північний потік-2" у Балтійському морі. Про це повідомляє шведська газета Svenska Dagbladet.
Раніше повідомлялося, що всього на газопроводах є три витоки, а два з них перебувають у шведській економічній зоні. Проте співробітниця берегової охорони Дженні Ларсон уточнила, що це не нова аварія.
За її словами, плутанина з кількістю витоків могла виникнути через те, що один із них розташований на данській стороні досить близька до двох в економічній зоні Швеції.
Нагадаємо, 28 вересня ЗМІ писали, що в Міноборони Великобританії припускають, що РФ могла підірвати "Північний потік" за допомогою підводного дрона. Як розповіло джерело, росіяни могли доставити вибухівку до трубопроводу та підірвати її в потрібний момент.
Водночас німецькі фахівці вважають, що "Північний потік" може вийти з ладу назавжди. Якщо всередину труб потрапить багато морської води, це призведе до появи корозії, а газопроводи будуть більше не придатні до використання.
Крім того, у виданні Bloomberg зазначають, що витік газу в трубопроводах може спровокувати велику кліматичну катастрофу. Це пов'язано з тим, що в "Північному потоці" немає механізмів стримування, тому незабаром майже весь газ випливе в море.