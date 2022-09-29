На газопроводе "Северный поток" обнаружили четвертую утечку газа, — СМИ

В береговой охране Швеции отмечают, что обнаружение новой утечки связанно не с новой аварией, а с тем, что они расположены близко друг к другу.

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Береговая охрана Швеции обнаружила еще одну, четвертую утечку газа в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море. Об этом сообщает шведская газета Svenska Dagbladet.

Ранее сообщалось, что всего на газопроводах есть три утечки, а две из них находится в шведской экономической зоне. Однако сотрудница береговой охраны Дженни Ларссон уточнила, что это не новая авария.

По ее словам, путаница с количеством утечек могла возникнуть из-за того, что одна из них находится на датской стороне довольно близка к двум в экономической зоне Швеции.

Напомним, 28 сентября СМИ писали, что в Минобороны Великобритании предполагают, что РФ могла взорвать "Северный поток" с помощью подводного дрона. Как рассказал источник, россияне могли доставить взрывчатку к трубопроводу и взорвать ее в нужный момент.

Тем временем немецкие специалисты считают, что "Северный поток" может выйти из строя навсегда. Если внутрь труб попадет много морской воды, то это приведет к появлению коррозии, а газопроводы больше не будут пригодны к использованию.

Кроме того, в издании Bloomberg отмечают, что утечка газа в трубопроводах может спровоцировать большую климатическую катастрофу. Это связанно с тем, что в "Северном потоке" нет механизмов сдерживания, из-за этого вскоре почти весь газ вытечет в море.