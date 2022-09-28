Россия могла взорвать "Северный поток" с помощью подводного дрона, — МО Великобритании

По мнению источника в военном ведомстве, россияне могли доставить взрывчатку к газопроводам еще несколько месяцев назад, чтобы взорвать ее в нужный момент.

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На Западе больше никто не сомневается, что аварии на газопроводах "Северный поток" является саботажем. Об этом заявляют, как политики, так и представители НАТО. Источник The Times в Министерстве обороны Великобритании рассказал, что предполагаемая диверсия России на газопроводах "вероятно, была преднамеренной и запланированной". Для этого использовали взрывные устройства, сброшенные в море за несколько недель до инцидента.

По мнению источника в Минобороны, наиболее вероятным сценарием была тайная доставка к ​​отдельным участкам газопроводов в Балтийском море автономного подводного дрона с полезной нагрузкой. Подводный аппарат могли запустить с небольшого судна, например, рыболовецкого, затем взрывные устройства были сброшены рядом с трубами.

"Они могли находиться там месяцами, ожидая команды взорваться", — сказал источник.

Он отметил, что, если это дело рук россиян, это означает, что они пошли на крайние меры, так как у России нет рычагов влияния на Запад, кроме одного — продажи ему природного газа.

Из чего сделаны газопроводы "Северный поток"?

При строительстве газопроводов используют особенные трубы. По данным оператора газопровода Nord Stream, они изготовлены из стали толщиной 41 мм и покрыты бетоном толщиной до 110 мм. Каждая 12-метровая секция трубопровода весит около 24 тонн. Эксперты говорят, что для повреждения таких сооружений необходимо использовать много взрывчатки.

[ + – ] Схема газопроводов "Северный поток" и мест взрывов

Трубопроводы были разорваны подводными взрывами, по силе сопоставимыми с небольшим землетрясением, ударные волны были зафиксированы на расстоянии до 1200 км. По оценкам члена шведской сейсмической сети Бьорна Лунда, сила взрыва была такой, что для диверсии потребовалось более 100 кг динамита или тротила.

Эксперт по подводным лодкам Х.И. Саттон отмечает, что утечка произошла в море на глубине всего 70 м. Поэтому он предположил, что диверсии, вероятнее всего, была осуществлена ​​с использованием подводных беспилотников и водолазов, а не подводных лодок, которые нецелесообразно использовать на таких глубинах.

Том Шарп, который 25 лет отслужил в Королевском флоте, командуя четырьмя военными кораблями, в разговоре с журналистами отметил, что использование рыболовного судна для развертывания подводного беспилотника было бы очень умным способом проведения скрытого саботажа.

Он согласен с тем, что взрывчатку могли давно доставить к газопроводам, чтобы подорвать ее в нужный момент.

Взаимные обвинения

Как сообщалось ранее, резкое снижение давления в газопроводе "Северный поток-2" россияне обнаружили 26 сентября. Утечку газа зафиксировали в водах Дании рядом с принадлежащим ей островом Борнхольм. Затем давление упало и на обеих нитках газопровода "Северный поток — 1".

27 сентября датские военные опубликовали видео, на котором видны последствия аварий: море в районе утечки бурлит, ширина пятна загрязненной воды достигает нескольких сотен метров.

МИД России завуалированно обвинил в произошедшем США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сразу три утечки могут свидетельствовать о саботаже, ведь поверить в такие совпадения сложно.

В Офисе президента Украины обвинили в инциденте россиян, которые таким образом осуществили акт агрессии по отношению к Евросоюзу.