Опубликованы кадры с места утечки газа на "Северном потоке" в Балтийском море (видео)

В море в районе места аварии на газопроводе образовалось пятно шириной в несколько сотен метров.

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27 сентября Вооруженные силы Дании опубликовали видео, на котором видны последствия аварии на российских газопроводах "Северный поток", по которым природный газ поступает в Германию. Море в районе утечки бурлит, ширина пятна загрязненной воды достигает нескольких сотен метров.

Дания направила к месту аварии в районе острова Борнхольм фрегат Absalon, экологическое судно Gunnar Thorson и вертолет.

Три утечки

В Датском энергетическом агентстве заявили, что в газопроводах образовались не трещины, а большие дыры. Всего обнаружили две утечки на газопроводе "Северный поток-" и одну — на газопроводе "Северный поток-2". После их обнаружения датские и шведские власти выпустили навигационные предупреждения с просьбой направлять суда в обход опасного района в Балтийском море.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что синхронные аварии — следствие саботажа.

"Пока рано делать выводы, но утечек три, и поэтому сложно представить, что это могло быть случайностью", — сказала она.

[ + – ] На схеме обозначены места утечек на российских газопроводах

Какой была реакция Украины?

В Украине причиной происшествия назвали террористический акт. "Масштабная "утечка газа" из "Северного потока-1" – это ничто иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС, — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. — Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие".

Повреждены все нитки газопроводов в Германию

Резкое снижение давления в газопроводе "Северный поток-2" россияне обнаружили 26 сентября. Утечку газа зафиксировали в водах Дании рядом с принадлежащим ей островом Борнхольм. В радиусе пяти морских миль из-за ЧП объявили запретную зону. Вскоре давление упало и на обеих нитках газопровода "Северный поток — 1".

Оператор проекта Nord Stream AG заявил, что пока не может назвать сроки восстановления газопроводов, так как еще предстоит оценить масштаб повреждений.

Инциденты произошли за день до запуска "Балтийской трубы", по которой газ из должны поставлять из Норвегии в Польшу. Этот проект является центральным элементом усилий Варшавы по диверсификации поставок российского газа.

Напомним, газопровод "Северный поток — 1", который простаивал с 31 августа якобы из-за технических неисправностей, возобновил свою работу 3 сентября.