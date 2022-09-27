Опубліковано кадри з місця витоку газу на "Північному потоці" у Балтійському морі (відео)

У морі в районі місця аварії на газопроводі утворилася пляма завширшки кілька сотень метрів.

Related video

27 вересня Збройні сили Данії опублікували відео, на якому видно наслідки аварії на російських газопроводах "Північний потік", через які природний газ надходить у Німеччину. Море в районі витоку вирує, ширина плями забрудненої води сягає кількох сотень метрів.

Данія спрямувала до місця аварії в районі острова Борнхольм фрегат Absalon, екологічне судно Gunnar Thorson і вертоліт.

Три витоки

У Данському енергетичному агентстві заявили, що в газопроводах утворилися не тріщини, а великі дірки. Усього виявили два витоки на газопроводі "Північний потік-1" та один — на газопроводі "Північний потік-2". Після їх виявлення данська та шведська влада випустила навігаційні попередження з проханням спрямовувати судна в обхід небезпечного району в Балтійському морі.

Прем'єр-міністриня Данії Метте Фредеріксен не заперечує, що синхронні аварії є наслідком саботажу.

"Поки що рано робити висновки, але витоків три, і тому складно уявити, що це могло бути випадковістю", — сказала вона.

[ + – ] На схемі позначені місця витоків на російських газопроводах

Якою була реакція України?

В Україні причиною пригоди назвали терористичний акт. "Масштабний "витік газу" з "Північного потоку-1" — це ніщо інше, як спланований Росією теракт та акт агресії у напрямку ЄС, — заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. — Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану й інвестиція у безпеку — танки для України. Особливо німецькі".

Пошкоджено всі нитки газопроводів у Німеччину

Різке зниження тиску в газопроводі "Північний потік-2" росіяни зафіксували 26 вересня. Витік газу зафіксували у водах Данії поруч з островом Борнхольм, що належить їй. У радіусі п'яти морських миль через НП оголосили заборонену зону. Незабаром тиск упав і на обох нитках газопроводу "Північний потік-1".

Оператор проєкту Nord Stream AG заявив, що поки не може назвати терміни відновлення газопроводів, оскільки ще варто оцінити масштаб пошкоджень.

Інциденти сталися за день до запуску "Балтійської труби", по якій газ повинні поставляти з Норвегії до Польщі. Цей проєкт є центральним елементом зусиль Варшави щодо диверсифікації постачання російського газу.

Нагадаємо, газопровід "Північний потік-1", який простоював із 31 серпня нібито через технічні несправності, відновив свою роботу 3 вересня.