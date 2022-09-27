Судам триматися подалі: російський "Північний потік-2" забруднив Балтійське море газом

Журналісти пишуть, що витік газу стався не лише з газопроводу "Північний потік-2", а й із "Північного потоку-1". В обох випадках було зафіксовано різке зниження тиску у трубах.

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Данська влада закликала суди не підпливати близько до острова Борнхольм у Балтійському морі. Заборонена зона оголошена у радіусі п'яти морських миль. Уся річ у витоку газу з вже закритого російського газопроводу "Північний потік-2". Про це пише Reuters.

У повідомленні оператора йдеться, що тиск упав зі 105 до 7 барів.

Повідомляється, що в уряді Німеччини також заявили, що перебувають у переговорах із владою Данії, працює з місцевими правоохоронцями. Поки невідомо, що спричинив раптовий тиск у трубопроводі. У Міненергетики Данії відмовилися коментувати ситуацію.

У матеріалі сказано, що оператор "Північного потоку-1" також заявив про падіння тиску на обох лініях газопроводу. Там заявили, що причини цього з'ясовуються.

Президент німецького мережевого регулятора Клаус Мюллер заявив, що падіння тиску в обох трубопроводах говорить про те, що ситуація є дуже нестабільною. Ця подія не вплинула на безпеку постачання у Німеччині, а рівень зберігання газу в країні становить близько 91%.

"Наразі ми знаходимося в контакті з відповідною владою, щоб прояснити ситуацію. У нас досі немає ясності щодо причин та точних фактів", — йдеться у заяві міністерства економіки Німеччини.

Також російський експортер газу "Газпром" направив питання про інцидент оператору "Північного потоку — 2".

У матеріалі сказано, що витік стався за день від запуску Балтійської труби, по якій газ повинні поставляти з Норвегії до Польщі. Цей проєкт є центральним елементом зусиль Варшави щодо диверсифікації постачання російського газу.

Що таке "Північний потік-2"?

"Північний потік-2" — це магістральний газопровід із РФ до Німеччини. Його довжина складає 1234 кілометри. 22 лютого 2022 року, після визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", ФРН призупинила сертифікацію газопроводу. Потім президент США Джо Байден розпорядився запровадити санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

Раніше Фокус писав, що експерти розповіли, як економіка Росії виживає в ізоляції. Країна-агресор вже змушена зупиняти роботу найбільших заводів, що спеціалізуються з виробництва метанолу.

Також повідомлялося, що світова економіка втратить майже $3 трильйони через вторгнення РФ в Україну. Втрата доходу у світі від повномасштабної війни РФ з Україною в сумі дорівнює економіці Франції. Аналітики дуже стурбовані перспективами Німеччини, економіка якої залежить від російського газу.