Судам держаться подальше: российский "Северный поток-2" загрязнил Балтийское море газом

Журналисты пишут, что утечки газа произошли не только из газопровода "Северный поток-2", но и из "Северного потока-1". В обоих случаях было зафиксировано резкое снижение давления в трубах.

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Датские власти призвали суда не подплывать близко к острову Борнхольм в Балтийском море. Запретная зона объявлена в радиусе пяти морских миль. Все дело в утечке газа из уже закрытого российского газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет Reuters.

В сообщении оператора говорится, что давление упало со 105 до 7 бар.

Сообщается, что в правительстве Германии также заявили, что находятся в переговорах с властями Дании, работает с местными правоохранителями. Пока неизвестно, что вызвало внезапное давление в трубопроводе. В Минэнергетики Дании отказались комментировать ситуацию.

В материале сказано, что оператор "Северного потока-1" также заявил о падении давления на обеих линиях газопровода. Там заявили, что причины этого выясняются.

Президент немецкого сетевого регулятора Клаус Мюллер заявил, что падение давления в обоих трубопроводах говорит о том, что ситуация очень нестабильная. Это событие не повлияло на безопасность поставок в Германии, а уровень хранения газа в стране составляет около 91%.

"В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими властями, чтобы прояснить ситуацию. У нас до сих пор нет ясности в отношении причин и точных фактов", — говорится в заявлении министерства экономики Германии.

Также российский экспортер газа "Газпром" направил вопросы об инциденте оператору "Северного потока — 2".

В материале сказано, что утечка произошла за день от запуска Балтийской трубы, по которой газ из должны поставлять из Норвегии в Польшу. Этот проект является центральным элементом усилий Варшавы по диверсификации поставок российского газа.

Что такое "Северный поток-2"?

"Северный поток-2" — это магистральный газопровод из РФ в Германию. Его длина составляет 1234 километра. 22 февраля 2022, после признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", ФРГ приостановила сертификацию газопровода. Затем президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали, как экономика России выживает в изоляции. Страна-агрессор уже вынуждена останавливать работу крупнейших заводов, которые специализируются на производстве метанола.

Также сообщалось, что мировая экономика лишится почти $3 триллионов из-за вторжения РФ в Украину. Потеря дохода в мире от полномасштабной войны РФ с Украиной в сумме равна экономике Франции. Аналитики сильно обеспокоены перспективами Германии, экономика которой зависит от российского газа.