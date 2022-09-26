Без нефтепродуктов и заводов: как экономика России выживает в изоляции

Страна-агрессор уже вынуждена останавливать работу крупнейших заводов, которые специализируются на производстве метанола.

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Западные экономические санкции против России начинают действовать: страна уже практически лишилась возможности продавать нефте- и газохимическую продукцию. А после закрытия европейских рынков в РФ резко упало внутреннее потребление, поэтому производители метанола вынуждены до минимума сокращать производство и за бесценок продавать продукцию в Китай. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Так, страна-агрессор уже вынуждена останавливать работу крупнейших заводов, которые специализируются на производстве метанола. Например:

"Томск Газпромп",

"Щекиноазот"

"Метафракса"

"Томета" (мощность по метанолу 900 тыс. тонн в год, находится под конкурсным управлением в рамках процедуры банкротства).

Почему метанол важен для РФ

Метанол — один из первых переделов природного газа, его производят девять компаний. Их суммарные производственные мощности оцениваются в 4,5 млн тонн в год, экспорт составляет около 2 млн тонн. В 2021 году этот сектор активно наращивал прибыль на фоне высоких мировых цен, и некоторые компании ("Щекиноазот", "Метафракс") расширяли мощности. Мировой рынок, по оценке E&Y, составляет около 85 млн тонн, почти половина которых перерабатывается в Китае. К 2025 году глобальные объемы производства метанола могут вырасти до 110–120 млн тонн.

До войны российские компании раздумывали производить метанола еще больше. Например, почти 1 млн тонн в год планировалось производить на Находкинском заводе минеральных удобрений. Еще 1,7 млн тонн в год планировал выпускать "Еврохим" на своих мощностях в Кингисеппе.

Напомним, власти Польши, Ирландии, Литвы, Эстонии и Латвии предлагают Евросоюзу еще больше ужесточить экономические санкции против России, запретив стране-агрессору заниматься импортом алмазов. Вопрос по дополнительным санкциям против России Евросоюз должен рассмотреть уже на этой неделе.

Также Фокус писал, что ЕС предложили отключить от SWIFT один из крупнейших банков РФ, с которым сотрудничают многие европейские компании. Речь идет о "Газпромбанке", через которые страны Евросоюза оплачивают счета за поставленный российский газ.