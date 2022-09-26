После нефти и газа: Россия может потерять еще один заработок на странах Европы

Вопрос по дополнительным санкциям против России Евросоюз должен рассмотреть уже на этой неделе.

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Власти Польши, Ирландии, Литвы, Эстонии и Латвии предлагают Евросоюзу еще больше ужесточить экономические санкции против России, запретив стране-агрессору заниматься импортом алмазов. Об этом сообщает Reuters.

Противится такому ограничению Бельгия, где функционирует самый крупный в мире центр торговли алмазами. Так, в Антверпенском всемирном алмазном центре считают, что санкции сократят около 30% бизнеса и будут выгодны конкурентам. Поэтому там предлагают, чтобы клиенты самостоятельно решали покупать ли им российские драгоценные камни.

Не поддерживает призыв пяти стран и премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. По его словам, такой запрет станет "большой потерей" и нанесет ущерб отрасли, на который приходится 5% экспорта Бельгии и около 30 000 рабочих мест в стране. Тем не менее вероятность того, что экспорт в ЕС драгоценных камней из РФ таки запретят, довольно высока: источник Reuters, представитель ЕС и дипломат, участвовавший в подготовке новых санкций против России, ожидают, что Бельгия снимет свое вето.

Вопрос по дополнительным санкциям против России Евросоюз должен рассмотреть уже на этой неделе. Ужесточить политику в отношении РФ в Европе решились из-за объявленной Кремлем мобилизации и проведения псевдореферендумов в Украине.

Напомним, ранее ЕС предложили отключить от SWIFT один из крупнейших банков РФ, с которым сотрудничают многие европейские компании. Речь идет о "Газпромбанке", через которые страны Евросоюза оплачивают счета за поставленный российский газ.

Ранее Фокус писал, что Путин хочет увеличить расходы на оборону почти в два раза. Издание Bloomberg пишет, что Владимир Путин сильно усугубил ситуацию с производством и дефицитом бюджета в РФ. Так, объявленная мобилизация вызвала большую утечку кадров за границу.