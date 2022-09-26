Мировая экономика лишится почти $3 триллионов из-за вторжения РФ в Украину, – ОЭСР

Потеря дохода в мире от полномасштабной войны РФ с Украиной в сумме равна экономике Франции. Аналитики сильно обеспокоены перспективами Германии, экономика которой зависит от российского газа.

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Полномасштабное вторжение России в Украину усиливает глобальный экономический кризис — рецессия грозит крупнейшим экономикам мира. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Мировой объем производства, по прогнозу ОЭСР, в 2023 году упадет на 2,8 трлн долларов по сравнению с довоенным уровнем. Потеря дохода во всем мире эквивалентна по размеру экономике Франции, сравнивает организация.

Глобальный рост экономики еще в июне ожидался до 3,0%, но из-за войны замедлится до 2,2% в 2023 году. Гости политического форума в Париже особенно пессимистично оценили перспективы экономики Европы, ведь на этот регион больше всего влияет последствия войны, сообщили специалисты.

"Мировая экономика потеряла импульс в результате неоправданной и незаконной агрессивной войны России против Украины. Рост ВВП во многих странах остановился, показатели указывают на продолжительное замедление", — прокомментировал генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

Экономический рост ЕС замедлится с 3,1% в этом году до 0,3% в 2023 году, блок по крайней мере часть года будет в рецессии, подсчитали в ОЭСР.

Аналитики особенно встревожены положением Германии, экономика которой сильно зависима от российского газа. В следующем году она сократится на 0,7%.

[ + – ] В следующем году экономика Германии сократится на 0,7% Фото: pixabay.com

Дальнейшие сбои в поставках энергоресурсов ударят по экономике и подстегнут инфляцию в Европе, многие страны попадут в рецессию в 2023 году, отметили авторы отчета.

"В большинстве крупных экономик денежно-кредитная политика ужесточится, чтобы обуздать инфляцию. Целевые фискальные стимулы правительств сыграли ключевую роль в восстановлении доверия потребителей и бизнеса. Важно, чтобы денежно-кредитная и фискальная политика работали вместе", — объяснил Корманн.

США борется с инфляцией, а Китай — с последствиями COVID-19

В ОЭСР отметили, что США гораздо меньше зависят от импорта энергоносителей, чем Европа. Тем не менее, Штаты столкнулись с рецессией, поскольку Федеральная резервная система США поднимает процентные ставки, чтобы справиться с инфляцией.

ОЭСР прогнозирует, что рост крупнейшей экономики мира замедлится с 1,5% в этом году до 0,5% в следующем году, по сравнению с июньскими прогнозами в 2,5% в 2022 году и 1,2% в 2023 году.

Строгие меры Китая по контролю за распространением вируса COVID-19 в этом году повлияли на экономику. Она вырастит лишь на 3,2% в этом году и на 4,7% — в следующем. Ранее ОЭСР ожидала роста 4,4% в 2022 году и 4,9% — в 2023-м.

Специалисты ОЭСР полагают, что для борьбы с инфляцией нужно в будущем повышать ставки. Директивные ставки большинства основных центральных банков превысят 4% в следующем году.

Правительства многих стран увеличивают пакеты поддержки для домохозяйств и предприятий, чтобы преодолеть высокую инфляцию. В ОЭСР заявили, что эти шаги должны быть временны и нацелены на самых нуждающихся.

В ООН ранее подсчитали, что из-за войны в Украине 345 миллионов человек могут столкнуться с голодной смертью. Боевые действия поднимают цены на еду, топливо и удобрения.

Министерство экономики Украины уже составило макроэкономический прогноз на следующий год. Правительство заложило курс доллара к концу следующего года на уровне 50 гривен. Инфляция в Украине превысит 30%.