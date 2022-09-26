Світова економіка втратить майже $3 трильйони через вторгнення РФ в Україну, — ОЕСР

Втрата доходу у світі від повномасштабної війни РФ з Україною в сумі дорівнює економіці Франції. Аналітики дуже стурбовані перспективами Німеччини, економіка якої залежить від російського газу.

Related video

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну посилює глобальну економічну кризу — рецесія загрожує найбільшим економікам світу. Про це пише агентство Reuters із посиланням на доповідь Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Світовий обсяг виробництва, за прогнозом ОЕСР, 2023 року впаде на 2,8 трлн доларів порівняно з довоєнним рівнем. Втрата доходу в усьому світі еквівалентна за обсягом економіці Франції, порівнює організація.

Глобальне зростання економіки ще в червні очікувалося до 3,0%, але через війну сповільниться до 2,2% у 2023 році. Гості політичного форуму в Парижі особливо песимістично оцінили перспективи економіки Європи, адже на цей регіон найбільше впливають наслідки війни, повідомили фахівці.

"Світова економіка втратила імпульс унаслідок невиправданої та незаконної агресивної війни Росії проти України. Зростання ВВП у багатьох країнах зупинилося, показники вказують на тривале уповільнення", — прокоментував генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

Економічне зростання ЄС уповільниться з 3,1% цього року до 0,3% у 2023 році, блок принаймні частину року буде в рецесії, підрахували в ОЕСР.

Аналітики особливо стривожені становищем Німеччини, економіка якої залежить від російського газу. Наступного року вона скоротиться на 0,7%.

[ + – ] Наступного року економіка Німеччини скоротиться на 0,7% Фото: pixabay.com

Подальші збої в постачанні енергоресурсів вдарять по економіці та підштовхнуть інфляцію в Європі, багато країн потраплять у рецесію у 2023 році, зазначили автори звіту.

"У більшості великих економік грошово-кредитна політика посилиться, щоб приборкати інфляцію. Цільові фіскальні стимули урядів відіграли ключову роль у відновленні довіри споживачів і бізнесу. Важливо, щоб грошово-кредитна та фіскальна політика працювали разом", — пояснив Корманн.

США бореться з інфляцією, а Китай — із наслідками COVID-19

В ОЕСР зазначили, що США значно менше залежать від імпорту енергоносіїв, ніж Європа. Тим не менш, Штати зіткнулися з рецесією, оскільки Федеральна резервна система США піднімає відсоткові ставки, щоб упоратися з інфляцією.

ОЕСР прогнозує, що зростання найбільшої економіки світу сповільниться з 1,5% цього року до 0,5% наступного року, порівняно з червневими прогнозами 2,5% 2022 року і 1,2% 2023 року.

Суворі заходи Китаю щодо контролю за поширенням вірусу COVID-19 цього року вплинули на економіку. Вона виросте лише на 3,2% цього року та на 4,7% — наступного. Раніше ОЕСР очікувала зростання 4,4% 2022 року і 4,9% — 2023-го.

Фахівці ОЕСР вважають, що для боротьби з інфляцією слід у майбутньому підвищувати ставки. Директивні ставки більшості основних центральних банків перевищать 4% наступного року.

Уряди багатьох країн збільшують пакети підтримки для домогосподарств і підприємств, щоб подолати високу інфляцію. В ОЕСР заявили, що ці кроки мають бути тимчасовими та націленими на тих, хто цього найбільше потребує.

В ООН раніше підрахували, що через війну в Україні 345 мільйонів людей можуть зіткнутися з голодною смертю. Бойові дії піднімають ціни на їжу, паливо й добрива.

Міністерство економіки України вже склало макроекономічний прогноз на наступний рік. Уряд заклав курс долара на кінець наступного року на рівні 50 гривень. Інфляція в Україні перевищить 30%.