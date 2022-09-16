"Цунами голоду": війна в Україні може вбити мільйони людей у 82 країнах світу, — ООН

Глава Світової продовольчої програми заявив, що 70 мільйонів людей можуть померти від голоду. Особливою небезпекою є жителі країн Африки.

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Глава ООН з питань продовольства Девід Бізлі попередив, що світ зіткнувся з "глобальною надзвичайною ситуацією безпрецедентного масштабу", про що пише Independent.

За його словами, 345 мільйонів людей у 82 країнах світу йдуть до голодної смерті, а 70 мільйонів наближаються до голодної смерті саме через війну в Україні.

"Те, що було хвилею голоду, тепер перетворилося на цунамі голоду", — сказав він.

За словами Бізлі, з того часу, як 24 лютого Росія вдерлася в Україну, ціни на продовольство, які зростають, паливо та добрива наблизили 70 мільйонів людей до голодної смерті.

У матеріалі йдеться, що, незважаючи на липневу угоду, що дозволяє відвантаження українського зерна з трьох чорноморських портів, у 2023 році криза цін на продовольство може перерости в кризу доступності харчові продукти

Повідомляється, що особливо сильною небезпекою перебувають жителі Ефіопії, північно-східної Нігерії, Південного Судану та Ємену. Крім того, голова гуманітарної організації ООН Мартін Гріффітс попередив про голодну кризу у Сомалі та Афганістані.

"Ми знову на межі, навіть гірші, і ми маємо зробити все, що в наших силах", — сказав Бізлі.

Він заявив, що війна в Україні розпалює інфляцію в Ємені, що на 90% залежить від імпорту продовольства. А Південний Судан стикається з "найвищим рівнем гострого голоду з моменту здобуття незалежності у 2011 році" від Судану

За словами Гріффітса, у регіонах Тиграй, Афар і Амхара на півночі Ефіопії понад 13 мільйонів людей потребують рятівної їжі.

Раніше в ООН вже заявляли, що 345 мільйонів людей зіштовхнулися з нестачею продовольства. У звіті Всесвітньої продовольчої програми сказано, що є чотири головні причини, які спричинили у світі серйозну продовольчу кризу.

Також Фокус писав, що прем'єр Польщі розкрив план Путіна щодо захоплення України. Кремль може відступити від намірів захопити Україну лише військовим шляхом і вдатися до тиску на нашу країну через штучно організовану продовольчу кризу.