"Цунами голода": война в Украине может убить миллионы людей в 82 странах мира, — ООН

Глава Всемирной продовольственной программы заявил, что 70 миллионов людей могут умереть от голода. В особенной опасности находятся жители стран Африки.

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Глава ООН по вопросам продовольствия Дэвид Бизли предупредил, что мир столкнулся с "глобальной чрезвычайной ситуацией беспрецедентного масштаба", о чем пишет издание Independent.

По его словам, 345 миллионов человек в 82 странах мира идут к голодной смерти, а 70 миллионов приближаются к голодной смерти именно из-за войны в Украине.

"То, что было волной голода, теперь превратилось в цунами голода", — сказал он.

По словам Бизли, с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, растущие цены на продовольствие, топливо и удобрения приблизили 70 миллионов человек к голодной смерти.

В материале говорится, что, несмотря на июльское соглашение, разрешающее отгрузку украинского зерна из трех черноморских портов, в 2023 году кризис цен на продовольствие может перерасти в кризис доступности продуктов питания

Сообщается, что в особенно сильной опасности находятся жители Эфиопии, северо-восточной Нигерии, Южного Судана и Йемена. Кроме того, глава гуманитарной организации ООН Мартин Гриффитс предупредил о голодном кризисе в Сомали и Афганистане.

"Мы снова на грани, даже хуже, и мы должны сделать все, что в наших силах", — сказал Бизли.

Он заявил, что война в Украине разжигает инфляцию в Йемене, который на 90% зависит от импорта продовольствия. А Южный Судан сталкивается с "самым высоким уровнем острого голода с момента обретения независимости в 2011 году" от Судана

По словам Гриффитса, в регионах Тыграй, Афар и Амхара на севере Эфиопии более 13 миллионов человек нуждаются в спасительной пище.

Ранее в ООН уже заявляли, что 345 миллионов людей столкнулись с нехваткой продовольствия. В отчете Всемирной продовольственной программы сказано, что есть четыре главные причины, которые вызвали в мире серьезный продовольственный кризис.

Также Фокус писал, что премьер Польши раскрыл план Путина по захвату Украины. Кремль может отступить от намерений захватить Украину лишь военным путем и прибегнуть к давлению на нашу страну через искусственно организованный продовольственный кризис.