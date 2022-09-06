Уморить голодом: премьер Польши раскрыл план Путина по захвату Украины

Кремль может отступить от намерений захватить Украину лишь военным путем и прибегнуть к давлению на нашу страну через искусственно организованный продовольственный кризис.

Россия, не захватив Украину военным путем, может спровоцировать в нашей стране продовольственный кризис и искусственный голод. Об этом в интервью местному СМИ заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

"Это может быть следующим планом Путина: мы не можем победить Украину на поле боя, так что давайте попробуем уморить Украину голодом", — сказал Моравецкий.

По словам премьер-министра Польши, РФ не ожидала, что поставки оружия из европейских стран настолько помогут украинским военным в обороне и переломят ситуацию на фонте на пользу Вооруженных сил Украины.

Именно поэтому, не захватив нашу страну на поле боя, Владимир Путин может перейти к обходным путям.

Моравецкий особенно подчеркнул, что обещанные Еврокомиссией 9 миллиардов евро Украина должна получить как можно быстрее.

"Обещание Еврокомиссии дать Украине 9 миллиардов евро должно быть выполнено как можно скорее, потому что мы должны действовать вопреки намерениям Путина, Кремля и Москвы, а не в той линии, которую Москва, вероятно, сейчас выработала себе как очередную линию наступления на Украину", — сказал глава польского правительства.

Он также предупредил Евросоюз о том, что в "украинском вопросе" не стоит идти на уступки Владимиру Путину и ожидать, что после того он прекратит свои агрессивные действия.

"Дело не в том, что если Путин завоюет Украину, то будет мир. Все как раз наоборот. Путин и Россия — ненасытная империя, колониальная империя; у него нет иной мысли о себе, кроме как завоевывать другие страны", — сказал Моравецкий.

Напомним, научный сотрудник канадского Центра исследований в военной области и безопасности Филипп Аммон допустил, что у Кремля, возможно, нет определенных целей или каких-то стратегических планов ни по Украине, ни по Грузии, с которой в 2008 году имел место вооруженный конфликт. Путин ставил перед собой задачу модернизировать Россию, однако из-за войны в Украине и политики российского президента страна превращается в сырьевую базу Китая.

Кроме того, посол Украины в Германии заявил, что безумный план Путина заключается в уничтожении Украины. По словам дипломата, демократическое развитие нашей страны — это "бельмо на глазу" для президента РФ, поскольку это угрожает его "тоталитарному режиму".

Также Мельник подчеркнул, что Украина может добиться безопасности для своего населения лишь тогда, когда станет полноценным членом НАТО.