Действует бесцельно: у Путина нет четкого плана по Украине, — немецкий эксперт

Путин ставил перед собой задачу модернизировать Россию, однако из-за война в Украине и политики российского президента страна превращается в сырьевую базу Китая.

Научный сотрудник канадского Центра исследований в военной области и безопасности Филипп Аммон допустил, что у Кремля, возможно, нет определенных целей или каких-то стратегических планов ни по Украине, ни по Грузии, с которой в 2008 году имел место вооруженный конфликт. Об этом сообщает DW.

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"Я подозреваю, что Россия просто не имеет определенных целей и стратегии ни по Грузии, ни по Украине, а действует по обстоятельствам", — высказал свое предположение эксперт, у которого в 2020 году вышла книга, посвященная грузинской войне и ее корням.

По его мнению, в интересах Кремля обойтись без конфликтов на периферии, однако руководство РФ не предпринимает в этом направлении никаких дипломатических усилий.

"Многие говорят сейчас о путинизме и некой связанной с ним идеологии. Однако у меня складывается впечатление, что это, скорее, какая-то бесцельная деятельность", — отметил эксперт.

С его слов, политику Путина излишне интерпретируют, тогда как его решения по большей части ситуативны. Программа максимум российского президента — возрождение империи, однако это, в сущности, мечтания.

Придя к власти, Путин поставил перед собой задачу модернизировать страну, однако война в Украине, считает эксперт, ведет РФ по противоположному пути. РФ из-за агрессивной политики своего президента превращается в сырьевую базу Китая.

Ранее Фокус сообщал, что по оценкам экс-сотрудника Пентагона, Украине по силам освободить Херсон до конца сентября. Ракеты HIMARS уничтожают склады боеприпасов и командные пункты ВС РФ, поэтому у РФ больше не остается командиров, которые могли бы отдавать приказы.

Китай нанес неожиданный "удар" Путину: свернул все свои инвестиции в Россию. За первую половину года Пекин не выделил средств на новые проекты в РФ.