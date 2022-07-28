Діє безцільно: Путін не має чіткого плану щодо України, — німецький експерт

Путін ставив перед собою завдання модернізувати Росію, проте через війну в Україні та політику російського президента країна перетворюється на сировинну базу Китаю.

Науковий співробітник канадського Центру досліджень у військовій галузі та безпеці Філіп Аммон припустив, що Кремль, можливо, не має певних цілей чи якихось стратегічних планів ні щодо України, ні щодо Грузії, з якою у 2008 році мав місце збройний конфлікт. Про це повідомляє DW.

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"Я підозрюю, що Росія просто не має певних цілей і стратегії ні щодо Грузії, ні щодо України, а діє за обставинами", — висловив своє припущення експерт, у якого у 2020 році вийшла книга, присвячена грузинській війні та її корінню.

На його думку, на користь Кремля обійтися без конфліктів на периферії, проте керівництво РФ не робить у цьому напрямі жодних дипломатичних зусиль.

"Багато хто говорить зараз про путінізм і якусь пов'язану з ним ідеологію. Однак у мене складається враження, що це, швидше, якась безцільна діяльність", — зазначив експерт.

За його словами, політику Путіна занадто інтерпретують, тоді як його рішення здебільшого ситуативні. Програма максимум російського президента — відродження імперії, проте це мрії.

Прийшовши до влади, Путін поставив перед собою завдання модернізувати країну, проте війна в Україні, вважає експерт, веде РФ протилежним шляхом. РФ через агресивну політику свого президента перетворюється на сировинну базу Китаю.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками ексспівробітника Пентагону, Україні під силу звільнити Херсон до кінця вересня. Ракети HIMARS знищують склади боєприпасів і командні пункти ЗС РФ, тому в РФ більше не залишається командирів, які б віддавати накази.

Китай завдав несподіваного "удару" Путіну: згорнув усі свої інвестиції в Росію. За першу половину року Пекін не виділив коштів на нові проєкти в РФ.