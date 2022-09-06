Вморити голодом: прем'єр Польщі розкрив план Путіна щодо захоплення України

Кремль може відступити від намірів захопити Україну лише військовим шляхом і вдатися до тиску на нашу країну через штучно організовану продовольчу кризу.

Росія, не захопивши Україну військовим шляхом, може спровокувати в нашій країні продовольчу кризу та штучний голод. Про це в інтерв'ю місцевому ЗМІ заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

"Це може бути наступним планом Путіна: ми не можемо перемогти Україну на полі бою, тож давайте спробуємо вморити Україну голодом", — сказав Моравецький.

За словами прем'єр-міністра Польщі, РФ не очікувала, що постачання зброї з європейських країн настільки допоможуть українським військовим в обороні та зламають ситуацію на фронті на користь Збройних сил України.

Саме тому, не захопивши нашу країну на полі бою, Володимир Путін може перейти до обхідних шляхів.

Моравецький особливо наголосив, що обіцяні Єврокомісією 9 мільярдів євро Україна має отримати якнайшвидше.

"Обіцянка Єврокомісії дати Україні 9 мільярдів євро має бути виконана якнайшвидше, тому що ми маємо діяти всупереч намірам Путіна, Кремля та Москви, а не в тій лінії, яку Москва, ймовірно, зараз виробила собі як чергову лінію наступу на Україну", — сказав голова польського уряду.

Він також попередив Євросоюз про те, що в "українському питанні" не варто йти на поступки Володимиру Путіну та очікувати, що після того він припинить свої агресивні дії.

"Справа не в тому, що якщо Путін завоює Україну, то буде мир. Все якраз навпаки. Путін і Росія — ненаситна імперія, колоніальна імперія; він не має іншої думки про себе, окрім як завойовувати інші країни", — сказав Моравецький.

Нагадаємо, науковий співробітник канадського Центру досліджень у військовій галузі та безпеці Філіп Аммон припустив, що Кремль, можливо, не має певних цілей або якихось стратегічних планів ні щодо України, ні щодо Грузії, з якою у 2008 році мав місце збройний конфлікт. Путін ставив перед собою завдання модернізувати Росію, проте через війну в Україні та політику російського президента країна перетворюється на сировинну базу Китаю.

Крім того, посол України в Німеччині заявив, що шалений план Путіна полягає у знищенні України. За словами дипломата, демократичний розвиток нашої країни — це "більмо на оці" для президента РФ, оскільки це загрожує його "тоталітарному режиму".

Також Мельник наголосив, що Україна може забезпечити безпеку для свого населення лише тоді, коли стане повноцінним членом НАТО.