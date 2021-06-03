"Безумный план Путина заключается в уничтожении Украины", - посол Украины в Германии

По словам дипломата, демократическое развитие нашей страны — это "бельмо на глазу" для президента РФ, поскольку это угрожает его "тоталитарному режиму".

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому военному журналу ".loyal" заявил, что угроза войны со стороны России не исчезла и полномасштабное нападение российских войск на нашу страну может начаться в любую секунду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"План Путина, как и раньше, заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель", — заявил Мельник.

Посол считает, что демократическое и прозападное развитие Украины является "бельмом на глазу" для Путина, поскольку такой вектор "угрожает его коррупционному и тоталитарному режиму".

Отвечая на вопрос "может ли Украина защитить себя в военном плане" Мельник отметил, что украинская армия "сильно уступает российской как количественно, так и качественно".

"Но Путин сильно недооценил оборонительные способности украинском и сломал на этом зубы", — рассказал дипломат.

Также Мельник подчеркнул, что Украина может добиться безопасности для своего населения лишь тогда, когда станет полноценным членом НАТО.

"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши", — заявил Мельник.

Дипломат считает, что вступление нашей страны в ЕС и НАТО "соответствует интересам Германии", поскольку, по его словам, только так можно закончить созданным Путиным конфликт с Украиной и избежать большой войны на территории всей Европы.

Напомним, в апреле Мельник призвал немецкую сторону помочь Украине со вступлением в НАТО, припомнив тем "преступления нацистов" во Второй мировой войне.

Ранее дипломат утверждал, что если Украина не вступит в НАТО она может подумать о возвращении себе ядерного статуса.