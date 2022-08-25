Последствия войны: 345 миллионов людей столкнулись с нехваткой продовольствия, — ООН

В новом отчете Всемирной продовольственной программы сказано, что есть четыре главные причины, которые вызвали в мире серьезный продовольственный кризис.

Каждую ночь 828 миллионов человек ложатся спать голодными. Более того, число тех, кто сталкивается с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года резко возросло — со 135 миллионов до 345 миллионов, о чем пишет Всемирная продовольственная программы (ВПП) ООН.

В отчете сказано, что ВПП требуется 22,2 миллиарда долларов США, чтобы покрыть потребности в продовольствии 152 миллионов человек в 2022 году. Однако, поскольку мировая экономика страдает от пандемии COVID-19, разрыв между потребностями и финансированием больше, чем когда-либо прежде.

"Мы находимся на критическом перекрестке. Чтобы предотвратить голодную катастрофу, с которой столкнулся мир, все должны объединиться с государственными донорами, чьи щедрые пожертвования составляют основную часть финансирования ВПП", — сказано в отчете.

Если же этого не сделать, то, как отмечается, мир потеряет большое количество жизней.

Четыре причины голода

В отчете сказано, что кризис был вызван сочетанием следующих факторов:

Война в Украине – это подтверждение того, как военный конфликт усугубляет ситуацию с голодом в мире. Люди вынуждены покидать свои дома, уничтожаются их источники дохода

Климатические потрясения уничтожают жизни, урожай и средства к существованию, а также подрывают способность людей прокормить себя.

Экономические последствия пандемии COVID-19 доводят голод до беспрецедентного уровня

Затраты также находятся на рекордно высоком уровне: ежемесячные операционные расходы ВПП на 73,6 млн долларов США превышают их средний показатель за 2019 год — ошеломляющий рост на 44 процента.

Ранее Фокус писал, что Европу ожидает самая большая засуха за 500 лет. По словам представителя Комиссии ЕС в Брюсселе, нынешняя засуха может повлечь за собой другие климатические катаклизмы и, главное, — голод.

Еще напомним, что ВС РФ в Запорожской области провоцируют голод, чтобы нарастить темпы паспортизации. Гауляйтеры заблокировали социальные выплаты пенсионерам и льготникам, а единственным условием для получения материальной помощи является оформление "аусвайса" Российской Федерации.