Европу ожидает самая большая засуха за 500 лет, — климатологи

Экстремально высокие температуры уже стали причиной гибели части урожая, а в будущем они могут провоцировать голод на европейском континенте.

Европу ожидает засуха, которая может стать самой разрушительной на континенте за последние 500 лет. Такой прогноз дали климатологи Объединенного исследовательского центра Европейского Союза.

По словам представителя Комиссии ЕС в Брюсселе, нынешняя засуха может повлечь за собой другие климатические катаклизмы и , главое, — голод.

По его словам, это была первоначальная оценка Европейской обсерватории по засухе, которая должна быть подтверждена окончательными данными в конце сезона.

Кроме того в докладе, который климатологи презентовали в понедельник 22 августа, идет речь о том, что предупреждения о засухе были выданы уже для 47% территории Европы.

Эксперты блока заявили, что ожидают, что теплые и засушливые условия, которые вызывают лесные пожары и снижают урожайность, сохранятся в некоторых частях региона до ноября.

Наиболее от масштабной засухи по мнению экспертов пострадают:

Италия;

Испания;

Португалия;

Франция;

Германия;

Нидерланды;

Бельгия;

Люксембург;

Румыния;

Венгрия;

Северная Сербия;

Украина;

Молдова;

Ирландия;

Великобритания.

Согласно последним данным, некоторые культуры в ЕС пострадали особенно сильно: прогнозы урожайности зерна на 16% ниже среднего за 5 лет и на 15% ниже среднего для кукурузы.

Фокус уже писал о том, что в Еврокомиссии считают, что в Европе ожидается самая опасная засуха за последние 500 лет из-за экстремальной жары. И это повлияет на объем выращенного урожая сельскохозяйственных культур, на здоровье людей, а также на живые экосистемы Европы.

Кроме того, по словам ученых из Метеорологической службы Великобритании, экстремальную засуху в Европе этим летом вызвало такое погодное явление, как Азорский антициклон.