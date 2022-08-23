На Європу очікує найбільша засуха за 500 років, — кліматологи

Екстремально високі температури вже спричинили загибель частини врожаю, а в майбутньому вони можуть провокувати голод на європейському континенті.

На Європу чекає засуха, яка може стати найруйнівнішою на континенті за останні 500 років. Такий прогноз надали кліматологи Об'єднаного дослідницького центру Європейського Союзу.

За словами представника Комісії ЄС у Брюсселі, нинішня посуха може спричинити інші кліматичні катаклізми і, головне, — голод.

За його словами, це була початкова оцінка Європейської обсерваторії щодо засухи, яка має бути підтверджена остаточними даними наприкінці сезону.

Крім того, у доповіді, яку кліматологи презентували у понеділок, 22 серпня, йдеться про те, що попередження про засуху були видані вже для 47% території Європи.

Експерти блоку заявили, що очікують, що теплі та посушливі умови, які викликають лісові пожежі та знижують урожайність, збережуться у деяких частинах регіону до листопада.

Найбільше від масштабної посухи на думку експертів постраждають:

Італія;

Іспанія;

Португалія;

Франція;

Німеччина;

Нідерланди;

Бельгія;

Люксембург;

Румунія;

Угорщина;

Північна Сербія;

Україна;

Молдова;

Ірландія;

Велика Британія.

Згідно з останніми даними, деякі культури в ЄС постраждали особливо сильно: прогнози врожайності зерна на 16% нижчі за середній за 5 років і на 15% нижчі за середній для кукурудзи.

Фокус уже писав про те, що в Єврокомісії вважають, що в Європі очікується найнебезпечніша засуха за останні 500 років через екстремальну спеку. І це вплине на обсяг вирощеного врожаю сільськогосподарських культур, здоров'я людей, а також живі екосистеми Європи.

Крім того, за словами вчених із Метеорологічної служби Великої Британії, екстремальну засуху в Європі цього літа викликало таке погодне явище, як Азорський антициклон.