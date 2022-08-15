Названо причину екстремальних посух у Європі: і це не лише глобальне потепління

Одна з причин спекотного та посушливого літа знаходиться над Атлантичним океаном.

Спека та посухи — ці явища зараз є однією з головних загроз для економіки країн Європи, а також для здоров'я їх мешканців. В Англію прийшла найсильніша за останні роки посуха, у Франції продовжують спалахувати лісові пожежі, у Німеччині рівень річки Рейн знижується. І цьому існує як мінімум дві причини — глобальне потепління та Азорський антициклон, пише Daily Mail.

За словами вчених із Метеорологічної служби Великобританії, екстремальну посуху в Європі цього літа спричинило таке погодне явище, як Азорський антициклон.

Азорський антициклон — це область дуже високого тиску, що знаходиться над Атлантичним океаном біля Азорських островів. Цей антициклон часто називають "явищем, яке затримує опади" і він формується із сухого повітря, яке опускається над субтропіками. Вплив цього антициклону, який несе з собою жахливу спеку і відсутність опадів влітку, особливо поширений на Францію, Іспанію, Португалію, Великобританію та Німеччину.

[ + – ] У Франції продовжують спалахувати лісові пожежі Фото: Daily Mail

За словами вчених, здебільшого цей антициклон має сильний вплив на країни Піренейського півострова, але цього року це погодне явище збільшилося у розмірах та принесло підвищення температур до інших країн Європи.

[ + – ] У Німеччині рівень річки Рейн знижується Фото: Daily Mail

Здебільшого цей антициклон, навіть якщо поширює свій вплив на майже всю Європу, не тримається занадто великий проміжок часу. Але цього року антициклон сприяв підвищенню температури та зниженню кількості опадів або їхній повній відсутності практично все літо. Метеорологи вважають, що за останні 100 років Азорський антициклон збільшився в розмірах і робитиме це й надалі. Тому спека та посухи стануть частішим явищем у Європі у літній період.

[ + – ] Азорський антициклон – це область дуже високого тиску, що знаходиться над Атлантичним океаном біля Азорських островів Фото: Daily Mail

Найджел Арнелл з Університету Редінга вважає, що цього літа збільшився вплив на Європу не лише Азорського антициклону, а й глобального потепління.

"Така довгострокова спека і поява посух стали причиною глобальної зміни клімату. Останні роки, наприклад, у Великій Британії були найспекотнішими за останні 140 років спостережень. Якби не виріс рівень викидів парникових газів, то вплив Азорського антициклону був би не таким сильним. Я вважаю, що посухи в майбутньому з'являтимуться ще частіше і на більших територіях", — говорить Арнелл.

Фокус вже писав про те, що в Єврокомісії вважають, що в Європі очікується найнебезпечніша посуха за останні 500 років через екстремальну спеку. І це вплине на обсяг вирощеного врожаю сільськогосподарських культур, здоров'я людей, а також живі екосистеми Європи.

Також Фокус писав про те, що в річках Європи через посуху з'явилися так звані "голодні камені". Напис на одному з таких каменів каже "Плач, якщо побачиш мене". Це було своєрідне попередження у Середньовіччі для мешканців Європи. Адже це каміння поміщали в річку, і якщо рівень води знизився настільки, що ставав видно такий напис, значить людям загрожував голод.

Сильна посуха торкнулася Італії, де також знизився рівень однієї з найбільших річок країни — річки По. Тільки з цієї причини місцевим жителям вдалося виявити на березі нерозірвану авіабомбу часів Другої світової війни, як уже писав Фокус.