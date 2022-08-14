"Плач, якщо побачиш мене": у річках Європи через посуху з'явилися "голодні камені" (фото)

У середньовіччі, коли під час посухи європейські річки пересихали, місцеві жителі залишали на камінні послання своїм нащадкам, попереджаючи їх про біди — неврожай і голод.

Західна Європа переживає аномальну посуху, через яку рівень води в річках впав до такого рівня, що на поверхню вийшли так звані "голодні камені" (німецькою — Hungerstein). Це річкові камені, на яких жителі середньовічної Європи висікали послання своїм нащадкам, попереджаючи їх про небезпеку посухи та голоду через нестачу води. Такі камені з'явилися в Нідерландах, Німеччині та Чехії, у річках Рейн та Ельба, повідомляє британська Daily Mail.

Низький рівень води в цих річках оголив валуни, на яких видно висічені написи, датовані XV-XVII століттями. На одному з каменів в Ельбі, який вважається найстарішим гідрологічним орієнтиром у Центральній Європі, висічено напис німецькою мовою: "Коли побачиш мене, плач". Цей напис, що попереджає про майбутні біди, датується 1616 роком.

Про зловісну появу "голодного каміння" в європейських річках писали газети в XIX столітті. Наприклад, у 1876 році видання Teplitzer Zeitung опублікувало новину, в якій повідомлялося, що рівень води в Ельбі не перевищує одного метра, і біля берегів з'явилося каміння з невтішними пророцтвами.

Для тогочасних європейців ці послання несли апокаліптичні настрої, оскільки посуха в ті роки призводила до неврожаю і, як наслідок, масового голоду і смертей. У Новий час напис був помічений у 1918 році, коли камінь оголився під час маловоддя, що збігся з голодом Першої світової війни.

Нинішня посуха у Європі викликала помітне обмілення великих річок. В результаті камені, приховані від очей людей протягом століть, виступили з води — за деякими припущеннями Європа не бачила такого падіння рівня води в річках щонайменше 500 років. Причина аномальної посухи полягає в тому, що над територією Західної Європи давно вже встановився блокуючий антициклон, який не пускає повітряні маси з Атлантики проникати в глиб континенту. Таким чином, волога обходить західне узбережжя Європи, огинає її з півночі та опускається далеко на сході.

Економічні наслідки

Проблеми з водою зараз переживають багато країн. Уряди європейських держав звернулися до громадян з проханням ощадливо витрачати воду. Експерт із водних ресурсів Іспанії Нуріа Ернандес-Мора розповіла, що нинішня посуха ставить серйозне питання щодо водопостачання на всьому континенті.

"Нам необхідно думати про проблему посухи на всьому континенті, і не тільки цього літа. Низька кількість опадів збіглася з високими температурами. Плюс надмірна експлуатація ресурсів — ми використовуємо більше води, ніж у нас є. При подальшій зміні клімату доступність ресурсів зменшуватиметься. Посухи неминучі, виростуть економічні втрати ”, — заявила вона.

Крім того, падіння рівня води поставить під питання логістичні ланцюжки в Західній Європі, оскільки транспортування річками стане проблематичним і навіть взагалі неможливим. Наприклад, головна транспортна артерія Європи — річка Рейн ледве може впоратися з транспортуванням вугілля, що призведе до гострої нестачі сировини на теплових електростанціях.

Однак у Франції ситуація може бути ще складнішою, оскільки температура води в річках не дозволяє ефективно її застосовувати для охолодження на АЕС. Тому французам доводиться скорочувати обсяги виробництва електроенергії на атомних станціях.

Європа переживає свій найгірший рік за останні 50 років, оскільки протягом місяця спостерігається аномальна посуха. Аномальна спека на більшій частині Європи негативно позначається на виробництві харчових продуктів, енергії, питної води та дикої природи.