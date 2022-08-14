"Плачь, если увидишь меня": в реках Европы из-за засухи появились "голодные камни"(фото)

В средние века, когда во время засухи европейские реки пересыхали, местные жители оставляли на камнях послания своим потомкам, предупреждая их о грядущих бедах — неурожае и голоде.

Западная Европа переживает аномальную засуху, из-за которой уровень воды в реках упал до такого уровня, что на поверхность вышли так называемые "голодные камни" (на немецком — Hungerstein). Это речные камни, на которых жители средневековой Европы высекали послания своим потомкам, предупреждая их об опасности засухи и голода из-за нехватки воды. Такие камни появились в Нидерландах, Германии и Чехии, в реках Рейн и Эльба, сообщает британская Daily Mail.

Низкий уровень воды в этих реках обнажил валуны, на которых видны высеченные надписи, датируемые XV — XVII веками. На одном из камней в Эльбе, который считается старейшим гидрологическим ориентиром в Центральной Европе, высечена надпись на немецком языке: "Когда увидишь меня, плачь". Эта надпись, предупреждающая о грядущих бедах, датируется 1616 годом.

О зловещем появлении голодных камней в европейских реках писали газеты в XIX веке. Например, в 1876 году издание Teplitzer Zeitung опубликовало новость, в которой сообщалось, что уровень воды в Эльбе не превышает одного метра, и у берегов появились камни с неутешительными пророчествами.

Для европейцев того времени эти послания несли апокалиптические настроения, поскольку засуха в те годы приводила к неурожаю и, как следствие, массовому голоду и смертям. В Новое время надпись была замечена в 1918 году, когда камень обнажился во время маловодья, совпавшего с голодом Первой мировой войны.

Нынешняя засуха в Европе вызвала заметное обмеление крупных рек. В результате камни, скрытые от глаз людей в течение столетий, выступили из воды — по некоторым предположениям, Европа не видела такого падения уровня воды в реках минимум 500 лет. Причина аномальной засухи заключается в том, что над территорией Западной Европы давно уже установился блокирующий антициклон, который не пускает воздушные массы из Атлантики проникать в глубь континента. Таким образом, влага обходит западное побережье Европы, огибает ее с севера и опускается далеко на востоке.

Экономические последствия

Проблемы с водой сейчас переживают многие страны. Правительства европейских государств обратились к гражданам с просьбой экономно расходовать воду. Эксперт по водным ресурсам Испании Нуриа Эрнандес-Мора рассказала, что нынешняя засуха ставит серьезный вопрос о водоснабжении на всем континенте.

"Нам необходимо думать о проблеме засухи на всем континенте, и не только этим летом. Низкое количество осадков совпало с высокими температурами. Плюс чрезмерная эксплуатация ресурсов, мы используем больше воды, чем у нас есть. При дальнейшем изменении климата доступность ресурсов будет уменьшаться. Засухи неизбежны, вырастут экономические потери", — заявила она.

Кроме того, падение уровня воды поставит под вопрос, логистические цепочки в Западной Европы, поскольку транспортировка по рекам станет проблематичной и даже вообще невозможной. Например, главная транспортная артерия Европы — река Рейн, едва справляется с транспортировкой угля, что приведет к острой нехватки сырья на тепловых электростанциях.

Однако во Франции ситуация может быть еще сложнее, так как температура воды в реках не позволяет эффективно ее применять для охлаждения на АЭС. Поэтому французам приходится сокращать объемы производства электроэнергии на атомных станциях.

Европа переживает свой худший год за последние 50 лет, поскольку в течение месяца наблюдается аномальная засуха. Аномальная жара на большей часть Европы негативно сказывается на производстве пищевых продуктов, энергии, питьевой воды и дикой природе.