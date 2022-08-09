В Европе ожидается самая опасная засуха за последние 500 лет, — Еврокомиссия

Почти 50% европейской территории вызывают тревогу у представителей Европейской обсерватории засухи (EDO). В плане климата текущий год еще более экстремален, чем 2018-й.

Старший научный сотрудник службы по борьбе с засухой Европейской комиссии Андреа Торети предупредила, что охватившая большую часть Европы засуха может оказаться наиболее экстремальной, начиная с XVI века. Об этом сообщает Sky News.

По словам Торети, в том, что касается климата, Европа переживает свой худший год за последние полвека, хотя для большей точности понадобится ретроспективно подробное исследование.

"Мы еще не проводили полное исследование, но, исходя из своего опыта, думаю, этот год еще более экстремальный в плане жары, чем даже в 2018-й", — пояснила сотрудница Европейского исследовательского центра.

Из-за высокой температуры летом 2018 года объемы урожая основных культур, которые выращивают в Центральной и Северной Европе, сократились на 50%, но дожди на юге континента позволили сбалансировать урожай. Столь редкий эффект "качелей" предотвратил региональную засуху и позволил избежать скачков цен на продовольствие.

Сейчас ситуация обратная, большая часть Европы подвержена аномальной жаре, что негативно сказывается на производстве пищевых продуктов, энергии, питьевой воды и дикой природе.

Почти 50% европейской территории вызывают тревогу у представителей Европейской обсерватории засухи (EDO), эти территории оценивают по второй из трех категорий засухи.

Наибольшую тревогу вызывают 17% территорий, на которых страдают сельхозкультуры.

Италия — одна из наиболее пострадавших стран, в некоторых районах, на которые приходится свыше трети сельскохозяйственного производства страны, объявлено чрезвычайное положение.

Некоторые населенные пункты в сельской местности Франции остались без питьевой воды из-за сильнейшей за всю историю засухи.

Страдают также земли Румынии, Венгрии и Украины, а в Испании и Португалии жара провоцирует лесные пожары.

По прогнозам, площадь засушливых земель будет расширяться.

Ранее Фокус сообщал, что из-за жары в Великобритании ожидается нашествие ос-сладкоежек. Из-за резкого повышения температуры на британских островах наблюдается рост популяции опасных насекомых.

Напомним, что в Германии на протяжении двух суток горел парк Саксонская Швейцария. Огонь охватил 250 га леса, который считается национальным достоянием.