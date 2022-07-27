Жара в Европе: в Германии больше двух суток горит парк Саксонская Швейцария (видео)

Как сообщают местные СМИ, ситуация остается напряженной. Огонь распространился на 250 гектаров леса, считающегося национальным достоянием.

В Германии продолжает гореть национальный парк Саксонская Швейцария. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

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Пожар бушует в лесу уже больше двух суток, и пока его так и не смогли локализовать. За это время, как рассказывают журналисты, огонь распространился на 250 гектаров территории леса. Работы по тушению затруднены из-за пересеченной местности и мертвой древесины.

В двух из пяти районов возгорания ситуация остается напряженной. Как заявил изданию представитель окружного управления Саксонской Швейцарии и Восточных Рудных гор Томас Кунц, территория труднопроходимая, поэтому добраться до очагов пожара тяжело.

148 экстренных служб в ночь на 27 июля смогли предотвратить дальнейшее распространение огня. По прогнозу сегодня в этой местности ожидаются дожди, и пожарные надеются, что это сможет облегчить их работу.

Изначально пожар начался в чешском национальном парке утром 24 июля, однако на следующий день перекинулся на территорию Германии.

Пожар в Бранденбурге

Вчера немецкие СМИ также писали о лесном пожаре на юге Бранденбурга. Сотни людей из населенных пунктов в этом районе были вынуждены покинуть свои дома. В тушении пожара было задействовано около 400 экстренных служб, семеро пожарных получили ранения, шестерых госпитализировали. В поселке Кельса полностью сгорел свинокомплекс.

"Погибло большое количество животных", — рассказали журналистам местные жители.

[ + – ] Пожар в Бранденбурге. Фото: dpa-international.com

Изначально площадь пожара была около 100 га, но к вечеру огонь распространился на территорию до 800 га. Спасатели сообщали, что тушение пожара может занять несколько дней. Они опасаются, что из-за сильных порывов ветра огонь может разгореться еще сильнее.

Напомним, аномальная жара в Европе вызвала пожары в лесной местности и населенных пунктах в разных странах.

Как сообщалось, из-за экстремальных температур в Великобритании плавился асфальт, а также оказались деформированы рельсы на железнодорожных путях. В результате транспортное сообщение по всей стране вышло из графика: поезда задерживали, часть авиарейсов полностью отменили.