Плавится асфальт и бушуют пожары: Лондон накрыла рекордная жара (видео)

Впервые в истории температура в Великобритании превысила 40 градусов. Более чем в 34 населенных пунктах сегодня побиты предыдущие температурные рекорды страны.

Сегодняшний день официально стал самым жарким в истории Великобритании, температура воздуха впервые превысила 40 градусов по Цельсию. Как сообщает BBC, температурные рекорды зафиксированы более чем в 34 населенных пунктах страны.

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В столице Соединенного Королевства бушуют пожары. Так, местные СМИ следили за развитием ситуации с мужчиной в одном из районов города, который оказался забаррикадированным в своем доме из-за огня. Как писали журналисты, он начал рыть траншею, чтобы огонь не добрался до входной двери.

[ + – ] Пожар в Веннингтоне Фото: BBC

Городская пожарная служба обратилась к населению с просьбой немедленно уведомлять обо всех очагах возгорания. Уточняется, что в течение дня бригады параллельно боролись с десятью отдельными пожарами по всему Лондону.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в деревне Веннингтон в пригороде столицы , где из-за пожаров уже разрушено восемь домов и церковь. Возгорания в населенном пункте тушили более сотни пожарных, однако к вечеру вторника основные очаги удалось взять под контроль.

В лондонском аэропорту Хитроу также зафиксировали новую рекордную температуру – 40,2°. Как рассказали журналисты, здесь отменили полеты из-за того, что взлетно-посадочные полосы начали плавиться под действием жары.

На железных дорогах Великобритании также отменили часть поездов, предостерегая население от совершения дальних поездок. Такое решение пришлось принять, в том числе, потому, что из-за высоких температур начали деформировать рельсы, что грозит привести к авариям.

Полиция также просит людей не пытаться охладиться в водоемах, уже несколько людей в стране утонуло из-за этого.

В столице сообщают о невероятной нагрузке на местные больницы и пункты скорой помощи.

Как уточняют метеорологи, в среду, 20 июля, температуры незначительно снизятся.

Жара приводит к существенным возгораниям не только в Великобритании. Бушующие пожары заставляют тысячи людей покидать свои дома во Франции, Португалии, Испании и Греции.

Напомним, в Великобритании из-за угрозы экстремальных температур ввели чрезвычайное положение. Министр здравоохранения страны призвал британцев заранее подготовиться к аномальной жаре.

Ранее Фокус писал, как можно спасаться от жары. Эксперты подчеркивают, что важно избегать обезвоживания и восполнять минералы, которые мы теряем, когда потеем.