В Великобритании ввели чрезвычайное положение из-за жары, ожидается +40

Министр здравоохранения страны призвал британцев заранее подготовиться к аномальным температурам, которые ожидаются в понедельник и вторник.

В Великобритании ввели чрезвычайное положение из-за жары, которую здесь ожидают в понедельник-вторник. Об этом пишет издание BBC News.

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В стране также выпустили первое в истории красное предупреждение об экстремальных температурных условиях.

Как сообщается, предположительно температура поднимется до +40-41 градусов в центральной части, включая Лондон, Манчестер и Йорк. Из-за этого в стране уже меняют расписание движение железнодорожного транспорта, уроков в школах, а также ограничивается прием не ургентных пациентов в больницах.

На городских дорогах планируют разбрасывать песок, чтобы уменьшить таяние асфальта. Кроме того, из-за жары может понадобиться помощь большему количеству водителей, так как автомобили будут перегреваться.

В Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании предупреждают врачей, что смерть из-за перегрева может быть и у здоровых людей. Здесь ожидают повышенного спроса на машины скорой помощи в этот период.

Министр здравоохранения Стив Барклай, в свою очередь, рассказал о подготовке системы охраны здоровья к приближению аномальных температур. В частности, планируется увеличить количество операторов в колл-центрах и задействовать дополнительные мощности.

Чиновник также рекомендовал жителям страны позаботиться о себе заранее и подготовить места, где можно переждать жару, а также запастись водой. Барклай просит британцев обращать внимание на своих соседей и родственников, особенно тех, кто может быть особенно уязвим в этот период.

Людям также посоветовали не передвигаться по городу и за его пределами в это время без лишней необходимости.

Как отмечается, волна аномальных температур, возникшая в Северной Африке, распространяется по Европе и уже вызвала лесные пожары в Португалии, Франции и Испании. Во Франции также зафиксировали температуру около 40 градусов по Цельсию, и на следующей неделе ожидается еще большая жара.

Напомним, в Чили рыбаки выловили гигантскую сельдь, которую считают предвестницей катастроф. Рыба длиной в 4,9 метра могла выйти на поверхность из-за движения тектонических плит. В связи с этим некоторые опасаются разрушительных цунами и землетрясений.

Ученые также рассказали, какую жару может выдержать человеческое тело. Новое исследование показывает, что возможный предел может быть ниже, чем предполагают многие люди.