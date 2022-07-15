В Чили рыбаки выловили гигантскую сельдь: эту рыбу считают предвестницей катастроф (видео)

Рыба длиной в 4,9 метра могла выйти на поверхность из-за движения тектонических плит. В связи с этим некоторые опасаются разрушительных цунами и землетрясений.

У берегов Чили рыбаки выловили рыбу длиной в 4,9 метра. Согласно поверьям, это морское существо, которое также называют "сельдяным королем", является предвестником землетрясений и цунами, так как может выходить на поверхность из-за движений тектонических плит. Также считается, что поймавший эту рыбу будет проклят. Об этом пишет портал Lad Bible.

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Почти пятиметровую веслоносую рыбу поймала группа рыбаков из города Арика. В публикации отмечается, что поверье, согласно которому рыба является предвестником катастроф, принадлежит, в частности, японской культуре. Длина таких существ может достигать 11 метров, они живут в глубокой воде и выплывают на поверхность только в случаях, если они заболели, умирают или размножаются.

В связи с этим возникают предположения касательно того, что "сельдяной король" выплыл на поверхность на фоне изменения климата. Хотя эта теория так и не была научно подтверждена, чилийские власти теперь должны рассмотреть, что именно привело рыбу на поверхность.

По данным издания National Geographic, вид выловленной чилийцами сельди является самой длинной коститой рыбой в мире, однако увидеть ее можно редко, так как она живет на глубине около 1 километра. Реальной опасности для человека они не представляют, так как питаются крошечным планктоном.

"Хотя сельдяные рыбы, предположительно, были источником многих историй о морских змеях и морских чудовищах, они вряд ли опасны для людей… Время от времени на поверхности воды видели сельдяных рыб, но ученые считают, что их загоняет туда шторм или сильное течение, или они оказываются там, когда терпят бедствие или умирают", — говорится в материале.

Напомним, в прошлом году ученые рассказали, по какой причине на Земле может наступить конец света.

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