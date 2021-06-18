Ученые рассказали, когда и по какой причине наступит конец света

По мнению исследователей, человек не приведет к уничтожению Земли, об этом позаботиться Солнце.

Несмотря на то, что удар огромного астероида или кометы может убить многих (или всех) жителей нашей планеты, он не сможет уничтожить Землю. Как и взрыв мощной сверхновой в пределах нескольких световых лет, пишет Science Focus.

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Тем не менее, не все так радужно. Орбитальная нестабильность в Солнечной системе может в конечном итоге, привести к катастрофическому столкновению между Землей и одной из других планет земной группы — Меркурием, Венерой или Марсом. Однако вероятность того, что это произойдет, составляет лишь около 1% в течение следующих пяти миллиардов лет или около того.

Но какой же наиболее вероятный сценарий полного уничтожения Земли? Поглощение Солнцем, которое превратится в звезду красного гиганта. Когда термоядерное топливо Солнца, водород, истощится в его ядре, внешняя оболочка нашей звезды начнет расширяться.

На этом этапе своей эволюции Солнце потеряет значительное количество массы, а это означает, что орбита Земли также расширится. Однако современная теория ученых предполагает, что новая орбита не будет достаточно большой, чтобы Земля избежала взаимодействия с нижними слоями атмосферы расширяющегося Солнца. Это означает, что Земля все еще будет испаряться растущей звездой.

Но не волнуйтесь, до этого ужасного разрушения нашей планеты еще далеко: по некоторым расчетам, около 7,59 миллиарда лет. Даже если Земля каким-то образом выживет и останется на орбите вокруг раздутого красного гиганта Солнца, естественный орбитальный распад нашей планеты означает, что она сольется с остатками мертвого Солнца.

В конце концов такая участь ждет Землю примерно через 100 миллиардов миллиардов лет. Неплохо, учитывая, что Вселенной сейчас всего около 13 миллиардов лет.