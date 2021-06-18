Учені розповіли, коли і чому настане кінець світу

На думку дослідників, людина не призведе до знищення Землі, про це подбає Сонце.

Незважаючи на те, що удар величезного астероїда або комети може вбити багатьох (або всіх) людей, він не зможе знищити Землю. Як і вибух потужної наднової в межах декількох світлових років, пише Science Focus.

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Проте, не все так райдужно. Орбітальна нестабільність в Сонячній системі може в кінцевому підсумку, призвести до катастрофічного зіткнення між Землею та однією з інших планет земної групи — Меркурієм, Венерою або Марсом. Однак імовірність того, що це станеться, становить лише майже 1% протягом наступних пʼяти мільярдів років або приблизно стільки.

Але який же найбільш ймовірний сценарій повного знищення Землі? Поглинання Сонцем, яке перетвориться на зірку червоного гіганта. Коли термоядерне паливо Сонця, водень, виснажиться в його ядрі, зовнішня оболонка нашої зірки почне розширюватися.

На цьому етапі своєї еволюції Сонце втратить значну кількість маси, а це означає, що орбіта Землі також розшириться. Однак сучасна теорія вчених припускає, що нова орбіта не буде достатньо великою, щоб Земля уникнула взаємодії з нижніми шарами атмосфери Сонця, що розширюється. Це означає, що Земля все ще буде випаровуватися зіркою, що росте.

Але не хвилюйтеся, до цього жахливого руйнування нашій планеті ще далеко: за деякими розрахунками, приблизно 7,59 мільярдів років. Навіть якщо Земля якимось чином виживе і залишиться на орбіті навколо роздутого червоного гіганта Сонця, природний орбітальний розпад нашої планети означає, що вона зіллється із залишками мертвого Сонця.

Зрештою така доля чекає Землю приблизно через 100 мільярдів мільярдів років. Непогано, враховуючи, що Всесвіту зараз всього майже 13 мільярдів років.