Малый ледниковый период: что произойдет на Земле, если Россия начнет ядерную войну

Моделирование последствий возможной ядерной войны показывает, что средняя глобальная температура на планете снизится на 10 градусов Цельсия.

Россия уже неоднократно с начала вторжения в Украину угрожала США и другим западным странам нанесением ядерного удара. Эти заявления звучат как реакция РФ на увеличение поддержки нашей страны в войне с агрессором. Но что будет, если Россия выполнит свои угрозы и начнет ядерную войну? Новые моделирования последствий этой катастрофы показывают, что пострадает вся планета и на Земле возникнет малый ледниковый период, который продлится тысячи лет, сообщает Daily Mail.

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Согласно новому исследованию, которое провели ученые из Университета штата Луизиана, США, если разразится ядерная война между Россией и НАТО, то эта катастрофа затронет всю планету.

Резкое похолодание и голод

По словам ученых, огненные бури, которые станут следствием ядерных ударов, отправят в верхние слои атмосферы частицы черного углерода и дыма. Это заблокирует поступление большей части солнечного света и станет причиной глобального неурожая сельскохозяйственных культур, что в свою очередь приведет к глобальному голоду.

Также моделирования показывают, что в первый месяц после ядерных взрывов на Земле резко похолодает. Средняя температура на планете снизится на 10 градусов Цельсия. Это большее снижение, чем то, которое наблюдалось во время последнего ледникового периода, который закончился 11 700 лет назад.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, 9 стран на Земле имеют более 13 тысяч единиц ядерных боеголовок в своем арсенале.

[ + – ] "Атомный гриб", который появился после взрыва атомной бомбы, сброшенной на город Нагасаки в 1945 году Фото: Daily Mail

"Вторжение России в Украину заставляет нас задуматься о том, что угроза ядерной войны как никогда более, чем реальна. Это будет настоящая катастрофа для всей планеты, если в Москве нажмут на ядерную кнопку. Не будет стран, которые не пострадают от этой войны", — говорит Шерил Харрисон из Университета штата Луизиана.

Две похожих модели ядерной войны

В своем моделировании последствий возможной ядерной войны ученые предположили, что такая война может начаться между Россией, США и странами НАТО, а также это может быть война между двумя давними врагами – Индией и Пакистаном.

В модели "Россия против НАТО" страны использовали для бомбардировок городов 4 400 ядерных боеголовок. Как показала модель, в этом случае в атмосферу попадет более 136 млрд кг частиц черного углерода и дыма, которые будут поглощать солнечный свет.

[ + – ] На изображении показано испытание российской сверхзвукоой ракеты с ядерной боеголовкой Фото: Daily Mail

В модели "Индия против Пакистана" страны запустили 500 ядерных боеголовок, что привело к выбросам в атмосферу от 5 до 46 млрд кг частиц черного углерода и дыма.

Исследование показало, что после нанесения ядерных ударов вместе со снижением температуры воздуха резко снизится температура в океанах Земли. И этот показатель не вернется еще долго к довоенному уровню.

Малый ледниковый период

"На планете резко похолодает, количество морского льда увеличится на миллиарды квадратных километров. Его толщина будет достигать двух метров. В северном полушарии сразу же будут заблокированы многие крупные морские порты, например, Санкт-Петербург, Копенгаген и Пекин", — говорит Харрисон.

По словам ученой, далее морской лед сместится ниже в более умеренные широты и заблокирует не только порты, но и станет причиной прекращения судоходства в Северном полушарии. Это приведет к прекращению торговли и доставка продовольствия в некоторые регионы станет очень трудной задачей.

"Что касается океанов, то снижение температуры и уменьшение количества солнечного света уничтожит все водоросли, основу пищевой цепи в этой экосистеме. Это особенно касается Северной части Атлантического и Тихого океанов. В океанах наступит, как и на суше, голод. О промышленном вылове рыбы также можно забыть", — говорит Харрисон.

[ + – ] По словам Харрисон, все еще можно избежать ядерной войны, в которой не будет победителей, пострадают все Фото: Daily Mail

По словам Алана Робока из Университета штата Нью-Джерси, США, ядерная война – это ужасные последствия для всего человечества.

"Раньше наши исследования помогали остановить гонку вооружений. Стоит вспомнить о Договоре о запрещении ядерного оружия, международном соглашении, которое было принято в ООН в 2017 году и вступило в силу в 2021 году. Мы очень надеемся, что этот договор ратифицируют больше стран в том числе благодаря нашему новому исследованию", — говорит Робок.

По словам Харрисон, все еще можно избежать ядерной войны, в которой не будет победителей, пострадают все.

"Наше исследование показывает, что в модели "Россия против НАТО", океанам чтобы восстановится после катастрофы потребуется намного больше времени, чем суше. На суше пройдут десятки лет, а вот для океанов нужны будут сотни лет. Что касается распространения морского льда из Арктики, то оно вызовет настоящий малый ледниковый период на Земле, который продлится тысячи лет", — говорит Харрисон.

Фокус уже писал о ледниковых периодах на нашей планете и сколько их на самом деле было.

Также Фокус писал о малом ледниковом периоде, который наступил несколько столетий назад в Европе.