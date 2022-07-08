Малий льодовиковий період: що станеться на Землі, якщо Росія розпочне ядерну війну

Моделювання наслідків можливої ядерної війни показує, що середня глобальна температура планети знизиться на 10 градусів Цельсія.

Росія вже неодноразово від початку вторгнення в Україну погрожувала США та іншим західним країнам завданням ядерного удару. Ці заяви звучать як реакція РФ на збільшення підтримки нашої країни у війні з агресором. Але що буде, якщо Росія виконає свої погрози та розпочне ядерну війну? Нові моделювання наслідків цієї катастрофи показують, що постраждає вся планета, і на Землі виникне малий льодовиковий період, який триватиме тисячі років, повідомляє Daily Mail.

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Згідно з новим дослідженням, яке провели вчені з Університету штату Луїзіана, США, якщо вибухне ядерна війна між Росією та НАТО, то ця катастрофа торкнеться всієї планети.

Різке похолодання та голод

За словами вчених, вогняні бурі, які стануть наслідком ядерних ударів, відправлять у верхні шари атмосфери частки чорного вуглецю та диму. Це заблокує надходження більшої частини сонячного світла і спричинить глобальний неврожай сільськогосподарських культур, що зі свого боку призведе до глобального голоду.

Також моделювання показують, що в перший місяць після ядерних вибухів на Землі різко похолодає. Середня температура планети знизиться на 10 градусів Цельсія. Це більше зниження, ніж те, що спостерігалося під час останнього льодовикового періоду, який закінчився 11 700 років тому.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, 9 країн Землі мають понад 13 тисяч одиниць ядерних боєголовок у своєму арсеналі.

[ + – ] "Атомний гриб", який з'явився після вибуху атомної бомби, скинутої на місто Нагасакі 1945 року Фото: Daily Mail

"Вторгнення Росії в Україну змушує нас задуматися про те, що загроза ядерної війни як ніколи більша, ніж реальна. Це буде справжня катастрофа для всієї планети, якщо в Москві натиснуть на ядерну кнопку. Не буде країн, які не постраждають від цієї війни", — каже Шеріл Харрісон з Університету штату Луїзіана.

Дві схожі моделі ядерної війни

У своєму моделюванні наслідків можливої ядерної війни вчені припустили, що така війна може розпочатися між Росією, США та країнами НАТО, а також це може бути війна між двома давніми ворогами — Індією та Пакистаном.

У моделі "Росія проти НАТО" країни використали для бомбардувань міст 4 400 ядерних боєголовок. Як показала модель, у цьому випадку в атмосферу потрапить понад 136 млрд кг частинок чорного вуглецю та диму, які поглинатимуть сонячне світло.

[ + – ] На зображенні показано випробування російської надзвукової ракети з ядерною боєголовкою Фото: Daily Mail

У моделі Індія проти Пакистану країни запустили 500 ядерних боєголовок, що призвело до викидів в атмосферу від 5 до 46 млрд кг частинок чорного вуглецю та диму.

Дослідження показало, що після завдання ядерних ударів разом зі зниженням температури повітря різко знизиться температура в океанах Землі. І цей показник не повернеться ще довго до довоєнного рівня.

Малий льодовиковий період

"На планеті різко похолодає, кількість морського льоду збільшиться на мільярди квадратних кілометрів. Його товщина сягатиме двох метрів. У північній півкулі відразу ж буде заблоковано багато великих морських портів, наприклад, Санкт-Петербург, Копенгаген і Пекін", — говорить Харрісон.

За словами вченої, далі морський лід зміститься нижче від помірніших широт і заблокує не тільки порти, а й стане причиною припинення судноплавства в Північній півкулі. Це призведе до припинення торгівлі та доставка продовольства до деяких регіонів стане дуже важким завданням.

"Що стосується океанів, то зниження температури та зменшення кількості сонячного світла знищить усі водорості, основу харчового ланцюга в цій екосистемі. Це особливо стосується Північної частини Атлантичного та Тихого океанів. В океанах настане, як і на суші, голод. Про промисловий вилов риби також можна забути", — каже Харрісон.

[ + – ] За словами Харрісон, все ще можна уникнути ядерної війни, в якій не буде переможців, постраждають усі Фото: Daily Mail

За словами Алана Робока з Університету штату Нью-Джерсі, США, ядерна війна є жахливими наслідками для всього людства.

"Раніше наші дослідження допомагали зупинити гонку озброєнь. Варто згадати про Договір про заборону ядерної зброї, міжнародну угоду, яка була прийнята в ООН у 2017 році і набула чинності у 2021 році. Ми дуже сподіваємося, що цей договір ратифікують більше країн у тому числі завдяки нашому новому дослідженню", — каже Робок.

За словами Харрісон, все ще можна уникнути ядерної війни, в якій не буде переможців, постраждають усі.

"Наше дослідження показує, що в моделі "Росія проти НАТО", океанам, щоб відновитися після катастрофи, буде потрібно набагато більше часу, ніж суші. На суші пройдуть десятки років, а ось для океанів потрібні будуть сотні років. Що стосується поширення морського льоду з Арктики, то воно викличе справжній малий льодовиковий період на Землі, який триватиме тисячі років", — каже Харрісон.

Фокус вже писав про льодовикові періоди на нашій планеті і скільки їх насправді було.

Також Фокус писав про малий льодовиковий період, який настав кілька століть тому в Європі.