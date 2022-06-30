Льодовикові періоди на Землі: скільки їх було і чи зможуть люди пережити майбутні

Насправді ми і зараз живемо в льодовиковий період, просто це одна з його тепліших стадій.

Наша планета пережила за свою історію вже кілька льодовикових періодів. Це час глобального похолодання, що має різну тривалість у часі. Скільки їх було насправді та чому ми не відчуваємо того, що досі живемо під час останнього льодовикового періоду, у своїй статті розповіла вчена Деніз Су з Університету штату Арізона, США.

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Льодовиковий період вважається епоха, яка характеризується глобальним похолоданням і зниженням середньорічних температур на Землі. Льодовикові періоди можуть тривати від кількох мільйонів до кількох десятків мільйонів років. Під час льодовикових періодів поверхня більшої частини північної півкулі Землі була вкрита крижаними щитами та льодовиками.

Скільки було на Землі льодовикових періодів?

"На Землі було як мінімум 5 великих льодовикових періодів. Перший з них настав приблизно 2 млрд років тому і тривав приблизно 300 млн років. Останній великий льодовиковий період настав приблизно 2,6 млн років тому й технічно ми продовжуємо жити в цю льодовичну епоху", — Каже Су.

За словами вченої, зараз ми не бачимо планети вкритої льодом і різкого зниження температури через те, що в льодовикових періодах виділяють епохи з вищими температурами, які приходять на зміну справжньому холоду і вони називаються інтергляціал або міжльодовиковою епохою.

[ + – ] За словами вченої, зараз ми не бачимо планети покритої льодом і різкого зниження температури через те, що в льодовикових періодах виділяють епохи з більш високими температурами, які приходять на зміну справжньому холоду і вони називаються інтергляціал або міжльодовикові епохи Фото: wikipedia

Останній льодовиковий період

"Коли йдеться про поняття льодовиковий період, то сучасні люди мають на увазі останній такий період, який розпочався приблизно 115 тисяч років тому і закінчився приблизно 11 тисяч років тому. Тому зараз ми живемо в інтергляціал, який почався саме в цей період часу. Важається, що наступне велике похолодання варто очікувати за кілька тисяч років", — говорить Су.

Під час цієї останньої холодної доби льодовикового періоду більша частина Північної Америки та Євразії була вкрита крижаними щитами. Середня температура на планеті була на рівні 8 градусів за Цельсієм, а це на 6 градусів нижче, ніж зараз.

Мегафауна

"У той час на планеті було більше посушливих місць, таких як пустелі, савани та степи, оскільки більша частина води знаходилася в крижаних щитах. До того ж рівень моря був значно нижчим, ніж зараз. Серед тварин можна було зустріти як знайомих нам бурих ведмедів, оленів і вовків, так представників мегафауни — величезних тварин, серед яких були мамонти, мастодонти, шаблезубі кішки та гігантські лінивці, які вимерли 11 тисяч років тому", — каже Су.

Однозначної думки, чому зникли ці тварини-гіганти, досі немає. Багато вчених вважають, що не останню роль у цьому відіграло винищення цих ссавців давніми людьми. Щодо мегафауни, то Фокус уже писав про те, що канадський золотошукач знайшов мумію шерстистого мамонта віком 35 000 років.

[ + – ] На фото показаний майже повний мастодонт, який помер понад 11 тисяч років тому. Його знайшли в штаті Огайо, США у 1989 році Фото: The Conversation

Як вижили люди?

"Так, люди пережили останній льодовиковий період. Наш вид, Homo sapiens, після своєї появи в Африці приблизно 300 тисяч років тому поширився світом. Ті, хто залишилися в Африці, взагалі не відчули на собі наслідки цієї холодної епохи, а ті, хто прибув до Євразії, змогли адаптуватися", — каже Су.

Під час останнього льодовикового періоду в Євразії жили пліч-о-пліч не лише представники нашого виду, а й наші родичі — неандертальці та денисівці. Але вони, як і мегафауна, не дожили до настання теплішої епохи.

"Зараз існує багато теорій, як нашому виду вдалося вижити й адаптуватися в льодовиковий період. Можливо, це було пов'язано з більш розвиненою соціальною системою та влаштуванням первісного суспільства. І звичайно ж, Homo sapiens постійно переміщалися, а не сиділи на одному місці", — каже Су.

[ + – ] Коли Землі настане наступна епоха глобального похолодання розповідають автори освітнього ролика. Він англійською мовою, тому ви можете використовувати субтитри для перегляду

У деяких людей словосполучення "льодовиковий період" асоціюється із серією успішних американських мультфільмів про пригоди стародавніх тварин. Одним із героїв цієї кінофраншизи, білка стала своєрідним мемом, адже її боротьба з єдиним горіхом не залишила байдужими всіх, хто хоч раз подивився цю "льодовикову" епопею.

Як уже писав Фокус, нове дослідження показало, що предки сучасної людини з'явилися на 1 млн років раніше, ніж вважалося.

Також у межах нового дослідження вчені дійшли висновку, що древні люди розводили вогонь набагато раніше, ніж передбачалося.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, які методи зберігання їжі використовували давні люди понад 10 тисяч років тому.

Нагадуємо, що вченим вдалося виявити сліди глобальної пожежі, яка викликала появу льодовикового періоду.