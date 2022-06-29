З'явилися на 1 млн років раніше: предки сучасних людей виявилися старшими, ніж вважалося

Нове дослідження показує, що австралопітеки з Південної Африки жили приблизно тоді, коли їхні родичі зі Східної Африки.

Міжнародна група вчених з'ясувала, що скам'янілим останкам австралопітеків приблизно від 3,4 до 3,6 млн років. Це на 1 млн років більше, ніж раніше вважали вчені. Це означає, що австралопітеки з Південної Африки жили тоді, коли і їхні східноафриканські родичі, такі як знаменита Люсі. І були також предками людини, повідомляє The Guardian.

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У мережі печер Стеркфонтейн, що знаходиться на території об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під назвою "Колиска людства", неподалік Йоганнесбурга, ПАР, вчені виявили найбільше останків австралопітеків, ніж у будь-якому іншому місці на планеті.

[ + – ] У мережі печер Стеркфонтейн, що знаходиться на території об'єкта Всесвітньої спадщини під назвою "Колиска людства", неподалік Йоганнесбурга, ПАР, вчені виявили найбільше останків австралопітеків, ніж у будь-якому іншому місці на планеті Фото: The Guardian

Тут, наприклад, ще в 1947 році виявили найповніший череп африканського австралопітека, який отримав прізвисько "Місис Плес". Попередні дослідження показали, що цей австралопітек жив на Землі приблизно 2,1 — 2,6 млн років тому.

[ + – ] У печерах Стеркфонтейн ще в 1947 році виявили найповніший череп африканського австралопітека, який отримав прізвисько "Місис Плес". Попередні дослідження показали, що цей австралопітек жив на Землі приблизно 2,1 — 2,6 млн років тому Фото: wikipedia

Але вже приблизно 2,2 млн років тому ранній вид роду Homo, до якого входить Homo sapiens (сучасна людина), під назвою Homo habilis, вже жив у цьому регіоні. Але жодних останків цього виду в печері, де знайшли "Місис Плес", так і не виявлено.

"Виходить якась невідповідність у часових рамках. Це дуже дивно, що деякі австралопітеки існували так довго", — каже французький вчений Лоран Брюссель, один з авторів дослідження.

Те, що вік "Місис Плес" розрахований неправильно, показало також недавнє дослідження майже повного скелета австралопітеку з прізвисько "Маленька Ступня". Його також знайшли в печерах Стеркфонтейн і нові дані показали, що йому приблизно 3,67 млн років.

[ + – ] Те, що вік "Місис Плес" розрахований неправильно, показало також недавнє дослідження майже повного скелета австралопітеку з прізвисько "Маленька Ступня". Його також знайшли в печерах Стеркфонтейн і нові дані показали, що йому приблизно 3,67 млн років Фото: wikipedia

Вченим здався надто дивним такий великий розрив у віці між двома австралопітеками, яких поділяла не така велика кількість осадових порід. Враховуючи той факт, що самі останки австралопітеків вивчати складно через їхню крихкість, вчені вивчають осадові породи, які знаходяться поруч зі скам'янілістю. І так одержують результат щодо віку тієї чи іншої знахідки.

Автори нового дослідження вважають, що вік "Місис Плес" виявився іншим через те, що вчені вивчали молодші осадові породи. Але новий метод аналізу осадових порід, який є більш точним, показав, що останки, які належать австралопітеку "Місис Плес" та їй подібним особам, знайденим поряд, мають вік від 3,4 до 3,6 млн років.

"Нові дані означають, що ці австралопітеки з Південної Африки жили приблизно в той же час, що і афарський австралопітек зі Східної Африки, до якого належить знаменита "Люсі", вік якої 3,2 млн років", — говорить Домінік Стратфорд, один з авторів дослідження.

[ + – ] Скелет австралопітека "Люсі", вік якої 3,2 млн років Фото: wikipedia

За словами вченого, раніше австралопітеки з Південної Африки вважалися "надто молодими", щоб бути предками роду Homo. Тому місцем походження сучасної людини вважалася Східна Африка.

"Але тепер наше дослідження показує, що південноафриканський австралопітек мав додатковий мільйон років, щоб перетворитися на нашого предка. А може, еволюційний процес був спільним — і у австралопітеків з півдня, і зі сходу Африки", — говорить Стратфорд.

За словами Брюсселя, ці два види австралопітеків поділяли всього 4 тисячі кілометрів упродовж мільйонів років. А значить, вони могли перетинатися і навіть вступати в статеві зв'язки один з одним. І це може змінити сучасне уявлення про еволюцію сучасної людини.

Вчені вважають, що еволюція гомінідів, куди входять люди та людиноподібні примати, набагато складніша, ніж здається.

[ + – ] Об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Колиска людства" Фото: wikipedia

Фокус вже писав про те, що в Африці вчені виявили наскельні малюнки людиноподібних істот, які дуже схожі на інопланетян. Вважається, що ці малюнки залишили давні люди.

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