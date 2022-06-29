Схожі на інопланетян. У Танзанії знайшли наскельні малюнки людиноподібних істот (фото)
Археологи намагаються розгадати загадку антропоморфних постатей із гігантськими головами.
У центральній Танзанії в заповіднику Свага Свага було виявлено 52 стоянки стародавніх людей, які розташовані в печерах. Археологи виявили наскельні малюнки, більшість із них стерлася з часом. Але ті малюнки, які все ж таки збереглися, поставили вчених у глухий кут, пише ScienceAlert.
Одна з таких стоянок, названа Amak'hee 4, прикрашена наскельними малюнками, які включають зображення загадкових антропоморфних фігур. Їхня основна відмінна риса — гігантські голови.
Археолог із Ягеллонського університету в Польщі Мацей Гжельчик наголошує, що подібні зображення людиноподібних істот було знайдено й на інших танзанійських стоянках.
Гжельчик припускає, що наскельним малюнкам Amak'hee 4 не менше кількох сотень років. Майже вся фреска виконана в червоному кольорі, крім п'яти фігур, намальованих білою фарбою.
Якщо взяти до уваги те, наскільки вивітрилася фарба в малюнках, а також відсутність зображень свійських тварин, можна припустити, що малюнки відносяться до общин мисливців-збирачів.
На стародавній фресці зображені тварини, серед яких можна вгадати антилоп гну, буйволів і навіть жирафів. Там же розташована й група людиноподібних постатей із гігантськими головами.
"На загальному фоні особливо виділяються три людиноподібні фігури. У цьому тріо фігури мають голови, як у буйволів. Ми можемо розглянути западину в центрі черепа та два бугри по краях", — говорить учений.
Але проблема полягає в тому, що культура корінного народу сандаве, який заселяв регіон у минулому, ніколи не включала людей із головами буйволів, так само як і перетворення людей на буйволів. Тому справжнє значення знайдених зображень залишається загадкою для археологів.
Крім цього, в районі Кондоа в центральній Танзанії були знайдені інші малюнки фігур із головами буйволів, які дуже схожі на зображення Amak'hee 4. На одній із таких стоянок знову були зображені три постаті, які стоять разом, а на третій — три такі ж фігури, що лежать на землі.
На всіх малюнках три дивні постаті пов'язує горизонтальна смуга. Але на стоянці Amak'hee 4 здається, що три загадкові постаті відіграють велику роль у сюжеті наскельного малюнка.
"Фігури з Amak'hee 4 помітно більші, ніж на інших стоянках, і розташовані в центрі того, що відбувається на картині. Водночас на інших зображеннях три фігури відокремлені та не мають чіткого зв'язку з рештою малюнка", — підсумував археолог.