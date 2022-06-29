Схожі на інопланетян. У Танзанії знайшли наскельні малюнки людиноподібних істот (фото)

Археологи намагаються розгадати загадку антропоморфних постатей із гігантськими головами.

У центральній Танзанії в заповіднику Свага Свага було виявлено 52 стоянки стародавніх людей, які розташовані в печерах. Археологи виявили наскельні малюнки, більшість із них стерлася з часом. Але ті малюнки, які все ж таки збереглися, поставили вчених у глухий кут, пише ScienceAlert.

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Одна з таких стоянок, названа Amak'hee 4, прикрашена наскельними малюнками, які включають зображення загадкових антропоморфних фігур. Їхня основна відмінна риса — гігантські голови.

Археолог із Ягеллонського університету в Польщі Мацей Гжельчик наголошує, що подібні зображення людиноподібних істот було знайдено й на інших танзанійських стоянках.

Гжельчик припускає, що наскельним малюнкам Amak'hee 4 не менше кількох сотень років. Майже вся фреска виконана в червоному кольорі, крім п'яти фігур, намальованих білою фарбою.

Якщо взяти до уваги те, наскільки вивітрилася фарба в малюнках, а також відсутність зображень свійських тварин, можна припустити, що малюнки відносяться до общин мисливців-збирачів.

[ + – ] Археологи відтворили сюжет наскельного малюнка з трьома загадковими фігурами Фото: M. Grzelczyk, Antiquity, 2021

На стародавній фресці зображені тварини, серед яких можна вгадати антилоп гну, буйволів і навіть жирафів. Там же розташована й група людиноподібних постатей із гігантськими головами.

"На загальному фоні особливо виділяються три людиноподібні фігури. У цьому тріо фігури мають голови, як у буйволів. Ми можемо розглянути западину в центрі черепа та два бугри по краях", — говорить учений.

[ + – ] Голова зображених фігур нагадує голову буйволів Фото: M. Grzelczyk, Antiquity, 2021

Але проблема полягає в тому, що культура корінного народу сандаве, який заселяв регіон у минулому, ніколи не включала людей із головами буйволів, так само як і перетворення людей на буйволів. Тому справжнє значення знайдених зображень залишається загадкою для археологів.

Крім цього, в районі Кондоа в центральній Танзанії були знайдені інші малюнки фігур із головами буйволів, які дуже схожі на зображення Amak'hee 4. На одній із таких стоянок знову були зображені три постаті, які стоять разом, а на третій — три такі ж фігури, що лежать на землі.

[ + – ] Зображення трьох фігур на різних стоянках мисливців-збирачів Фото: M. Grzelczyk, Antiquity, 2021

На всіх малюнках три дивні постаті пов'язує горизонтальна смуга. Але на стоянці Amak'hee 4 здається, що три загадкові постаті відіграють велику роль у сюжеті наскельного малюнка.

"Фігури з Amak'hee 4 помітно більші, ніж на інших стоянках, і розташовані в центрі того, що відбувається на картині. Водночас на інших зображеннях три фігури відокремлені та не мають чіткого зв'язку з рештою малюнка", — підсумував археолог.