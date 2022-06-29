Похожи на инопланетян. В Танзании нашли наскальные рисунки человекоподобных существ (фото)

Археологи пытаются разгадать загадку антропоморфных фигур с гигантскими головами.

В центральной Танзании в заповеднике Свага Свага были обнаружены 52 стоянки древних людей, расположенных в пещерах. В них археологи обнаружили наскальные рисунки, большая часть из которых стерлась с течением времени. Но те рисунки, которые все же сохранились, поставили ученых в тупик, пишет ScienceAlert.

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Одна из таких стоянок, названная Amak'hee 4, украшена наскальными рисунками, которые включают в себя изображения загадочных антропоморфных фигур. Их основная отличительна черта – гигантские головы.

Археолог из Ягеллонского университета в Польше Мацей Гжельчик подчеркивает, что подобные изображения человекоподобных существ были найдены и на других танзанийских стоянках.

Гжельчик предполагает, что наскальным рисункам Amak'hee 4 не менее нескольких сотен лет. Почти вся фреска выполнена в красном цвете, за исключением пяти фигур, нарисованных белой краской.

Если взять во внимание то, насколько выветрилась краска в рисунках, а также отсутствие изображений домашних животных, можно предположить, что рисунки относятся к обществам охотников-собирателей

[ + – ] Археологи воссоздали сюжет наскального рисунка с тремя загадочными фигурами. Фото: M. Grzelczyk, Antiquity, 2021

На древней фреске изображены животные, в которых можно угадать антилоп гну, буйволов и даже жирафов. Там же находится и группа человекоподобных фигур с гигантскими головами.

"На общем фоне особенно выделяются три человекоподобных фигуры. В этом трио фигуры имеют головы, как у буйволов. Мы можем рассмотреть впадину в центре черепа и два бугра по краям", – говорит ученый.

[ + – ] Голова изображенных фигур похожа на голову буйволов. Фото: M. Grzelczyk, Antiquity, 2021

Но проблема заключает в том, что культура коренного народа сандаве, который заселял регион в прошлом, никогда не включала в себя людей с головами буйволов, так же как и превращения людей в буйволов. Поэтому истинный смысл найденных изображений остается загадкой для археологов.

Кроме этого, в районе Кондоа в центральной Танзании были найдены другие рисунки фигур с головами буйволов, которые очень похожи на изображения Amak'hee 4. На одной из таких стоянок снова были изображены три фигуры, тощие вместе, а на третьей – три такие же фигуры лежат на земле.

[ + – ] Изображения трех фигур на разных стоянках охотников-собирателей Фото: M. Grzelczyk, Antiquity, 2021

На всех рисунках три странные фигуры связывает горизонтальная полоса. Но на стоянке Amak'hee 4 кажется, что три загадочных фигуры играют большую роль в сюжете наскального рисунка.

"Фигуры из Amak'hee 4 заметно больше, чем на других стоянках и находятся в центре всего происходящего на картине. В это же время, на других изображениях три фигуры обособлены и не имеют четкой связи с остальной частью рисунка", – подытожил археолог.