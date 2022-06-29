Появились на 1 млн лет раньше: предки современных людей оказались старше, чем считалось

Новое исследование показывает, что австралопитеки из Южной Африки жили примерно в то же время, что и их родственники из Восточной Африки.

Международная группа ученых выяснила, что окаменелым останкам австралопитеков примерно от 3,4 до 3,6 млн лет. Это на 1 млн лет больше чем раньше считали ученые. Это значит, что австралопитеки из Южной Африки жили в то же время, что и их восточноафриканские родственники, такие как знаменитая "Люси". И могли быть также предками человека, сообщает The Guardian.

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Сеть пещер Стеркфонтейн, которая находится на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием "Колыбель человечества", недалеко от Йоханнесбурга, ЮАР, ученые обнаружили больше всего останков австралопитеков, чем в любом другом месте на планете.

[ + – ] Сеть пещер Стеркфонтейн, которая находится на территории объекта Всемирного наследия под названием "Колыбель человечества", недалеко от Йоханнесбурга, ЮАР, ученые обнаружили больше всего останков австралопитеков, чем в любом другом месте на планете Фото: The Guardian

Здесь, например, еще в 1947 году обнаружили самый полный череп африканского австралопитека, который получил прозвище "Миссис Плес". Предыдущие исследования показали, что этот австралопитек жил на Земле примерно 2,1 — 2,6 млн лет назад.

[ + – ] В пещерах Стеркфонтейн еще в 1947 году обнаружили самый полный череп африканского австралопитека, который получил прозвище "Миссис Плес". Предыдущие исследования показали, что этот австралопитек жил на Земле примерно 2,1 — 2,6 млн лет назад Фото: wikipedia

Но уже примерно 2,2 млн лет назад самый ранний вид рода Homo, в который входит Homo sapiens (современный человек), под названием Homo habilis, уже жил в этом регионе. Но никаких останков этого вида в пещере, где нашли "Миссис Плес", так и не было обнаружено.

"Получается какое-то несоответствие во временных рамках. Это очень странно, что некоторые австралопитеки существовали так долго", — говорит французский ученый Лоран Брюссель, один из авторов исследования.

То, что возраст "Миссис Плес" рассчитан неправильно, показало также недавнее исследование почти полного скелета австралопитека с прозвищем "Маленькая Ступня". Его также нашли в пещерах Стеркфонтейн и новые данные показали, что ему примерно 3,67 млн лет.

[ + – ] То, что возраст "Миссис Плес" рассчитан неправильно, показало также недавнее исследование почти полного скелета австралопитека с прозвищем "Маленькая Ступня". Его также нашли в пещерах Стеркфонтейн и новые данные показали, что ему примерно 3,67 млн лет Фото: wikipedia

Ученым показался слишком странным такой большой разрыв в возрасте между двумя австралопитеками, которых разделяло не такое большое количество осадочных пород. Учитывая тот факт, что сами останки австралопитеков изучать сложно из-за их хрупкости, ученые изучают осадочные породы, которые находятся рядом с окаменелостями. И таким образом получают результат касательно возраста той или иной находки.

Авторы нового исследования считают, что возраст "Миссис Плес" оказался другим из-за того, что ученые изучали более молодые осадочные породы. Но новый метод анализа осадочных пород, который является более точным, показал, что останки, которые принадлежат австралопитеку "Миссис Плес" и ей подобным особям, найденным рядом, имеют возраст от 3,4 до 3,6 млн лет.

"Новые данные означают, что эти австралопитеки из Южной Африки жили примерно в то же время, что и австралопитек афарский из Восточной Африки, к которому принадлежит знаменитая "Люси", возраст которой 3,2 млн лет", — говорит Доминик Стратфорд, один из авторов исследования.

[ + – ] Скелет австралопитека "Люси", возраст которой 3,2 млн лет Фото: wikipedia

По словам ученого, раньше австралопитеки из Южной Африки считались "слишком молодыми", чтобы быть предками рода Homo. Поэтому местом происхождения современного человека считалась Восточная Африка.

"Но теперь наше исследование показывает, что южноафриканский австралопитек имел дополнительный миллион лет, чтобы превратиться в нашего предка. А может эволюционный процесс был совместным – и у австралопитеков с юга, и с востока Африки", — говорит Стратфорд.

По словам Брюсселя, эти два вида австралопитеков разделяли всего 4 тысячи км в течении миллионов лет. А значит, что они могли пересекаться и даже вступать в половые связи друг с другом. И это может изменить современное представление об эволюции современного человека.

Ученые считают, что эволюция гоминидов, куда входят люди и человекообразные приматы, намного сложнее, чем кажется.

[ + – ] Объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Колыбель человечества" Фото: wikipedia

Фокус уже писал о том, что в Африке ученые обнаружили наскальные рисунки человекоподобных существ, которые очень похожи на инопланетян. Считается, что эти рисунки оставили древние люди.

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